В Финляндии во время погрузки российского ядерного топлива был замечен беспилотник

Полиция заметила дрон в районе аэропорта города Лаппеенранта в бесполетной зоне в субботу. Вчера в аэропорту проходила необычная операция, длившаяся несколько часов: российское ядерное топливо погружали в грузовой самолет, направлявшийся в Братиславу.

Согласно Центру радиационной безопасности STUK, перевозка груза была заказана у энергетической компании Fortum. Как сообщает STUK, речь не идет об исключительной ситуации. План транспортировки ядерного топлива был проверен финнами еще летом.

Lappeenrannan lentokentän lähellä liikkui drooni lauantaina erikoiseen aikaan – ”Ajatuksissa kävi, kasvoiko uteliaisuus liian suureksi” https://t.co/iouBNkvxgO — Yle Uutiset (@yleuutiset) November 6, 2022

Беспилотник был замечен во второй половине дня примерно в то же время, когда проводилась операция. Об этом сообщает Илкка Вайникка,старший комиссар уголовной полиции Юго-Восточной Финляндии.

В субботу большое количество полицейских находилось в аэропорту для наблюдения за перевозкой ядерного топлива.

Дрон не был сбит. "Такие вопросы всегда решаются исходя из конкретной ситуации", - говорит Вайникка.

С человеком, управлявшим дроном, связаться пока не удалось. Полиция проводит предварительное расследование инцидента как авиационного правонарушения.

Если происшествие признают правонарушением и подозреваемый будет пойман, ему может грозить наказание в виде суточного штрафа, начисляемого в соответствии со средним доходом виновного.

"Но штраф весьма существенный, так как шкала наказаний довольно высока. При средних доходах штраф может исчисляться тысячами евро", - говорит Вайникка.