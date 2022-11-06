В субботу груз российского ядерного топлива проследовал через Финляндию дальше в Европу. Полиция просит сообщать о любых наблюдениях о беспилотнике, замеченном в бесполетной зоне, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Yle.
В Финляндии во время погрузки российского ядерного топлива был замечен беспилотник
Полиция заметила дрон в районе аэропорта города Лаппеенранта в бесполетной зоне в субботу. Вчера в аэропорту проходила необычная операция, длившаяся несколько часов: российское ядерное топливо погружали в грузовой самолет, направлявшийся в Братиславу.
Согласно Центру радиационной безопасности STUK, перевозка груза была заказана у энергетической компании Fortum. Как сообщает STUK, речь не идет об исключительной ситуации. План транспортировки ядерного топлива был проверен финнами еще летом.
Lappeenrannan lentokentän lähellä liikkui drooni lauantaina erikoiseen aikaan – ”Ajatuksissa kävi, kasvoiko uteliaisuus liian suureksi” https://t.co/iouBNkvxgO— Yle Uutiset (@yleuutiset) November 6, 2022
Беспилотник был замечен во второй половине дня примерно в то же время, когда проводилась операция. Об этом сообщает Илкка Вайникка,старший комиссар уголовной полиции Юго-Восточной Финляндии.
В субботу большое количество полицейских находилось в аэропорту для наблюдения за перевозкой ядерного топлива.
Дрон не был сбит. "Такие вопросы всегда решаются исходя из конкретной ситуации", - говорит Вайникка.
С человеком, управлявшим дроном, связаться пока не удалось. Полиция проводит предварительное расследование инцидента как авиационного правонарушения.
Если происшествие признают правонарушением и подозреваемый будет пойман, ему может грозить наказание в виде суточного штрафа, начисляемого в соответствии со средним доходом виновного.
"Но штраф весьма существенный, так как шкала наказаний довольно высока. При средних доходах штраф может исчисляться тысячами евро", - говорит Вайникка.
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