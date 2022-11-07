Умер создатель "Ласкового мая" и автор хита "Белые розы" Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов умер в своем родном Оренбурге после продолжительной болезни. Он на четыре месяца пережил своего друга и воспитанника Юрия Шатунова.

Кузнецов известен именно как основатель "Ласкового мая". Он автор самых известных хитов группы - "Розовый вечер", "Седая ночь", "Белые розы".

Известно, что Сергей покинул коллектив. Тогда началась вражда с Андреем Разиным. Продюсер и композитор много лет выясняли, кому принадлежат права на песни.

Разин судился и с Шатуновым. Споры из-за композиций "Ласкового мая" шли в суде. Шатунов победил на этих заседаниях, но насладиться решением суда в полной мере ему не удалось. 23 июня 48-летний певец умер. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Тело Юрия Шатунова кремировали, одну часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, другую - развеяли в Германии. Оказалось, у певца, помимо больного сердца, были и другие болезни. И все это Юрий скрывал от поклонников. Вскрытие показало, что у Шатунова была язва.