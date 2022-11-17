Истории латвийских сообществ ⟩ Борьба Илмы и Илги за возрождение усадьбы Лиелзалве

"Вообще уже бывшие выпускники школы - это те, кто помогает больше всего. С тех пор как мы начали здесь работать, мы регулярно видим людей, семьи, которые приходят посмотреть на свою школу. Их интересуют помещения, они хотят увидеть, где они учились, показать своим детям. Есть целые семьи, которые приходят регулярно, делают пожертвования. Семья Сосаров, например, пожертвовала роскошные подсвечники и шторы для Зала роз. Здесь у нас есть свежее пожертвование от школьника - прекрасная кофеварка. Может, поможете ее освоить?"

"Сейчас основное внимание надо уделить техническому состоянию здания, это становится серьезным. Первые наши проекты были связаны с историческими исследованиями". Так, конечно, может говорить только стопроцентный историк. И они обе такие и есть. Сначала убрать краску со стен (это беда школьных зданий - их ведь красят каждый год, слой за слоем, и не понять, что было под ними), выяснить, где были карнизы, где еще сохранились плафоны на месте люстр, какие двери и другие детали подлинные, и только потом начать думать о том, как нам холодно, как нам неуютно или трудно. Ценности превыше всего.