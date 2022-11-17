Вокруг нас много трудолюбивых и предприимчивых людей, которые вместо того, чтобы ныть и жаловаться на свою тяжелую жизнь, проявляют инициативу, создают сообщества и собирают средства, спасают исторические здания от забвения, создают новые туристические достопримечательности и вдохновляют других думать о том, что мы можем сделать, чтобы жить в самой красивой Латвии. В проекте "Истории латвийских сообществ" мы рассказываем о людях, которые, объединив свои силы и ум, сделали много хорошего. На этот раз мы расскажем о двух энергичных дамах серебряного возраста, которые потихоньку, но с большой решимостью восстанавливают усадьбу Лиелзалве, доказывая, что даже вдвоем и без миллионов можно добиться очень многого.
Истории латвийских сообществ ⟩ Борьба Илмы и Илги за возрождение усадьбы Лиелзалве
Поселок Лиелзалве, как и многие другие в Латвии, был построен вокруг помещичьего дома в центре большого лесного массива у реки Залвите. Ливонский орден, видимо, счел это место привлекательным и начал строительство усадьбы, похожей на крепость, в середине XVI века. В последующие века усадьбой владели несколько известных в Селии дворянских родов - Эфферны, Плетенберги, Корфы. После распада Курляндского герцогства имение Лиелзалве вместе с имениями Нерета и Даудзезе перешло в собственность семьи владельцев Рундальского дворца графов Шуваловых. Они были последними владельцами этого места.
Салвен. Салвенхоф. Гросс-Салвен. Залве.
История - филологический затейник - сумела обыграть на редкость антагонистические понятия в названии этого места, изменив всего одну букву.
Изначальное Салве (Salve) - "спасение" на латыни - было преобразовано в военное понятие Залве (Zalve) - "залп".
Асфальтированная дорога от Айзкраукле до Лиелзалве прямая, как струна. Леса, леса и леса... говорят, в этом путешествии можно уснуть. После долгого пути появляется поселок Лиелзалве, и здесь надо сказать, что в советский период он подвергся действительно массированному удару "русского мира". Повсюду в более-менее живописных местах - ангары, здания механических мастерских, остатки печей и пилорам. Сейчас они находятся на разных стадиях полуразложения, как скелеты. Даже бывалые лесные работники рассказывали легенды о жизни в Залве в те дни, предупреждая, что от этих мест нужно держаться подальше, пока особое варево не заберет у вас здоровье и жизнь.
Сегодня в поселке находится администрация волости, есть почтовое отделение, продуктовый и хозяйственный магазин. Статистика свидетельствует, что в ливанских домиках и четырех многоквартирных домах проживают 142 человека.
Илма и Илга
В 1922 году в поместье Лиелзалве была открыта Залвская школа, но в 2009-м, когда до ее столетнего юбилея оставалось менее тринадцати лет, двери школы закрылись. Столетие отмечается в этом году, и в этом году мы гостим в школе, которая больше не является школой. В усадьбе, которая уже не усадьба.
Здание школы и парк усадьбы, к счастью, пережили советскую оккупацию в целости и сохранности, только в окружении тесного полукруга трущоб.
А в парке сгребают листья две прекрасные женщины серебряного возраста. Илма и Илга.
Илму Свилане в Селии знают все - она многолетний руководитель Виеситского краеведческого музея, основатель и председатель общества Sēļu klubs. О ее достижениях можно было бы написать серьезную книгу, но не сейчас, потому что вместо заслуженного отдыха Илма пустилась в новое приключение. Как это вообще произошло?
"Ну, у меня у самой в Лиелзалве есть родственные связи. И мы много путешествуем с Sēļu klubs по разным историческим местам. Мы поехали в поместье Лиелзалве, и там я познакомилась с Илгой. Мы очень хорошо поладили. Оказалось, что наши семейные могилы находятся рядом - прямо здесь, на кладбище Лиелзалве".
Илга Цера - давний учитель Залвской школы, последний завуч.
"Это моя школа, здесь учились три поколения моей семьи", - говорит она.
Илга также является энтузиастом краеведения. Школьная краеведческая экспозиция уже была собрана, выделено помещение в здании волостной администрации. Но когда Илга встретилась с Илмой, они вместе решили перенести выставку в усадьбу.
Как завладеть усадьбой без миллиона в кармане
Ну хорошо, хорошо, познакомились и можете вместе гулять по парку, пить кофе, ездить на экскурсии и говорить об истории. Зачем браться за такую огромную работу, как возрождение усадьбы Лиелзалве?
"Вы знаете, мы посетили много мест во время поездок Sēļu klubs, я видела, как они развиваются, что люди планируют. И
здесь я увидела место, которое планируют превратить в огромную груду развалин. Историческое место! Я не могла успокоиться. Когда мы встретились в первый раз, мы сказали - эх, если бы у нас был миллион, мы бы взяли это место! Мы взяли его без миллиона..."
"Мы здесь зимуем уже три года, - мило улыбается Илга, наливая воду в белоснежную миску, чтобы мы помыли руки с дороги. - Да, воду только что включили, до этого я приносила канистры из дома".
Что значит "зимовать" в огромном здании усадьбы-школы, в котором никто не жил в течение десяти лет, необходимо немного пояснить. Ранней весной в комнатах стоит лютый холод, и лишь некоторые из них отапливаются - старыми круглыми дровяными печами, лучистое тепло которых упрямо ограничивается непосредственной близостью к объекту отопления. Одна комната хорошо отапливается, именно в ней Илма регулярно и спит, поскольку от места жительства до места своей мечты она добирается на рейсовом автобусе. Каждый день не наездишься.
Каковы правовые отношения Илмы и Илги с владельцем здания - самоуправлением Айзкраукльского края? Оказалось, что они совершенно легальны и четко оформлены.
С обществом Sēļu klubs заключен договор аренды на пользование и управление зданием. Арендная плата не взимается, но все... все надо делать самим.
"Мы подписали договор с самоуправлением Неретского края. Они, вероятно, поверили, что мы можем. Они сами там не были, не понимали, в каком состоянии находится это здание", - в обычно сдержанной улыбке Илмы мелькнул огонек авантюризма.
Книжный пансионат с пожертвованием с Аляски
Дальше? Ну, дальше они начали "копать". Как в прямом, так и в переносном смысле. Комнаты усадьбы обставляются как и подобает усадьбе. Здесь имеется Зал роз, где проходят самые крупные мероприятия. Есть зал Sēļu klubs. Имеются помещения для мастерских, краеведческие комнаты. Есть также "Комната справа" и "Комната слева", спортивный зал, кухонное помещение усадьбы, где находится аутентичный очаг. Мы встречаемся в читальном зале усадьбы.
"Здесь у нас пансионат для книг, только приносите их сюда, мы берем все",
- говорит Илга. Уже собрана большая коллекция книг, некоторые из которых можно взять и не отдавать, а другие составят постоянную библиотеку. Как раз в эти дни прибыло пожертвование ценных книг с Аляски.
"Представьте себе, бывший выпускник завещал свои книги Залвской школе, своей школе. И его родственники действительно прислали его библиотеку с Аляски",
- рассказывает Илма.
"Вообще уже бывшие выпускники школы - это те, кто помогает больше всего. С тех пор как мы начали здесь работать, мы регулярно видим людей, семьи, которые приходят посмотреть на свою школу. Их интересуют помещения, они хотят увидеть, где они учились, показать своим детям. Есть целые семьи, которые приходят регулярно, делают пожертвования. Семья Сосаров, например, пожертвовала роскошные подсвечники и шторы для Зала роз. Здесь у нас есть свежее пожертвование от школьника - прекрасная кофеварка. Может, поможете ее освоить?"
У нас получилось. И мы наслаждаемся кофе из современного аппарата в читальном зале усадьбы.
История на первом месте
"Сейчас основное внимание надо уделить техническому состоянию здания, это становится серьезным. Первые наши проекты были связаны с историческими исследованиями". Так, конечно, может говорить только стопроцентный историк. И они обе такие и есть. Сначала убрать краску со стен (это беда школьных зданий - их ведь красят каждый год, слой за слоем, и не понять, что было под ними), выяснить, где были карнизы, где еще сохранились плафоны на месте люстр, какие двери и другие детали подлинные, и только потом начать думать о том, как нам холодно, как нам неуютно или трудно. Ценности превыше всего.
Вот здесь и начинаются настоящие, физические раскопки.
"Я прихожу утром и смотрю - Илма уже копает пол в спортзале,
- совершенно обыденно говорит Илга. - Конечно, а что еще? Там около пяти слоев пола, и когда один из них сгнил, они просто кладут сверху следующий, не задумываясь об исторической ценности здания. Эти лишние слои должны быть сняты. А под полом уже нашла шиллинг XVII века! Здесь же все история. В настоящее время мы получаем большую поддержку от Управления по охране памятников культуры. Но изначально дело обстояло иначе. Сначала нам пришлось выкопать подлинные части, оторвать слои пола, очистить стены. И вот - эта дверь с целым проемом относится к XVIII веку. В другой комнате под тремя слоями обнажился паркетный пол. Детали фасада, потолочные карнизы... Мы еще не добрались до большого каминного дымохода на кухне усадьбы".
Усадьба со школой в сердцеMuiža ar skolu sirdī
История усадьбы - это самый древний слой. Далее идет история школы Залве, и это больше относится к компетенции Илги. Вот дерево с листьями. Каждый учитель - это один лист. Некоторые уже отвалились. Интересно, в чем причина? Может быть, не так любим был учитель? Флаг Залвской школы. Рисунки учеников. Фотографии. Тетради для заметок. Афиши.
"Куда же все это девать? Если не здесь сохранить, то прямая дорога на свалку. Но так ведь нельзя. История. Наша общая история. Если бы вы только знали, как счастливы люди, когда видят свои школьные тетради, своих друзей, родителей на школьных фотографиях!"
Да, бывшая школа обладает огромной притягательной силой. Почти наравне с домом детства. Важно знать, откуда ты родом. И, наверное, груда обломков вместо дома или первой школы оставляет в истории жизненного становления человека жестокие следы призраков времени.
Вот. Ученики. А также друзья, члены Sēļu klubs, именно они помогают и поддерживают. А как насчет местного сообщества, сообщества Лиелзалве? Ведь здесь живет более 100 человек!
"Да, - говорит Илма, - у нас появился серьезный помощник - Нормунд Калниньш, бывший пожарный. Он поддерживает свои родные владения, леса. И каждый год привозит нам самую красивую елку. Нормунд также помог нам создать вывеску для поместья, мы все продумали, а он это сделал".
Остальные? Тут рассказы становятся сдержанными.
Они встретились. Что может сделать один человек? А вдвоем уже можно построить такое место, где Салве оживет. И нести его в мир.
В поместье также есть парк, который необходимо привести в порядок. А через парк проходит любимая тропинка жителей Лиелзалве к магазину. Так что и они видят, что "эти две" здесь делают. Они здесь и цидонию выкопали, чтобы сделать клумбу для роз (но какой красивой она была!), и старые кусты сирени обрезали. В окнах бывшего здания конюшни разместили картины. А эти клетки для птиц, кто в них будет жить? Слишком много. Слишком большие. Не на месте. И не будет ли этот парк скоро скрыт за забором?
Гигантская труба и "Тропа белого ослика"
Забор не в планах дам, зато там много других вещей - следующие мероприятия уже посвящены созданию "Тропы белого ослика". Говорят, что у одного из владельцев усадьбы был такой ослик и он точно гулял в парке, согласно историческим источникам. Тропа появится совсем скоро.
"Еще у нас здесь есть Гигантская труба - это большое дерево было повалено во время урагана. Затем нам помог один опытный человек, которому Служба пробации назначила общественные работы. Он начал пилить дерево, и мы видим, что такая интересная форма. Перевезли его, укрепили, и теперь у нас есть и новая достопримечательность, и дрова на зиму. Есть место для костра. Здесь имеется знак парка. И здание конюшни в целом выглядит так красиво!" - оптимизм помещиц ярче прохладного весеннего солнца.
Усадьба Залве часто упоминается в публичном пространстве - здесь строительство "Птичьего поселка", здесь Большой субботник, здесь праздник открытия книги, здесь празднование Рождества, а буквально в октябре в усадьбе была открыта мемориальная комната местного поэта Иманта Аузиньша.
"Мы - центр Лиелзалве, с точки зрения событий - это абсолютно точно", - говорит Илма.
В усадьбу Залве нужно приехать тем, кому кажется, что удары судьбы их слишком опустошили. Что им не хватает того-то и еще чего-то. Что больно, что тяжело, что нет денег и власти, что никто не заботится о нас должным образом, не дает нам защиту и кров. Нужно изменить всего одну букву, Илма и Илга вам это покажут. Салве.
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Цель проекта "Сделай свой город лучше!" - побудить общественность улучшить окружающую среду, выдвигая разного рода объекты и места, нуждающиеся в изменениях. Вы можете творчески подойти к своим идеям - создать что-то новое, заменить или обновить существующий объект, улучшить или озеленить территорию. Все желающие могут представить свой проект на официальном сайте Mežpils в период с 1 октября по 30 ноября. Три из представленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро для их реализации.
Статья создана в сотрудничестве с Mežpils alus и проектом* общества Ūdenszīmes "Катализатор роста сообщества. Эмпатия".
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*Финансовую поддержку проекта программы NVO fonds осуществляет Фонд интеграции общества из средств, выделенных Министерством культуры.