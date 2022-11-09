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Видео ⟩ В Огрском крае убили собаку, так мужчина угрожал бывшей жене

rus.tvnet.lv
В Огрском крае убили собаку, так мужчина угрожал бывшей жене
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Собака
Собака Фото: Anna Hoychuk/Shutterstock

Во вторник, 8 ноября, Государственная полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными, получив информацию о возможном убийстве собаки в Огрском крае, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.

Запись убийства собаки в Огрском крае вызвала широкий резонанс в соцсетях.

По имеющимся данным, собаку убил мужчина, который угрожал своей бывшей жене, сказав, что она будет следующей.

Часть этой информации была подтверждена полицией во вторник, 8 ноября.

Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)

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