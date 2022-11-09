Во вторник, 8 ноября, Государственная полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными, получив информацию о возможном убийстве собаки в Огрском крае, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Видео ⟩ В Огрском крае убили собаку, так мужчина угрожал бывшей жене
В Огрском крае убили собаку, так мужчина угрожал бывшей жене
Запись убийства собаки в Огрском крае вызвала широкий резонанс в соцсетях.
Policija @Valsts_policija jau kopš ceturtdienas neliekas ne zinis par suņa nogalināšanu un nāves draudiem bijušajai sievai https://t.co/D1OdBg3klO pic.twitter.com/5gRPwcBXuf— pietiek.com (@PietiekPortals) November 7, 2022
По имеющимся данным, собаку убил мужчина, который угрожал своей бывшей жене, сказав, что она будет следующей.
Часть этой информации была подтверждена полицией во вторник, 8 ноября.
Видео: Сюжет программы Panorāma (на латышском языке)
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