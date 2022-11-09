Дело учителя из Царникавы: в качестве пострадавших проходят трое школьников

Сам педагог с полицией не сотрудничает.

"Наша работа легче не стала, скажем так. Есть еще одна квалификация - сопротивление представителю власти во время задержания.

думаю - все с этим человеком ясно", - заявил начальник 1-го бюро Управления криминальной полиции Вилнис Наглис.

В уголовном деле фигурирует еще один подозреваемый. После задержания учителя он пытался оказать влияние на пострадавших. Однако примененная к нему мера пресечения не связана с лишением свободы. С ним полиция провела переговоры.

В свою очередь педагог находится за решеткой, суд не изменил меру пресечения и после апелляции.

Пострадавшими признаны трое школьников, скорее всего, будет и четвертый.

Если вину педагога докажут, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.