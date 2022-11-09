По подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве по отношению к несовершеннолетним в начале октября полиция задержала учителя Царникавской основной школы. По делу в статусе пострадавших проходят трое подростков. Кроме того, в этом процессе фигурирует еще один подозреваемый, который после задержания учителя пытался оказать влияние на пострадавших, сообщает Panorāma.
Дело учителя из Царникавы: в качестве пострадавших проходят трое школьников
Сам педагог с полицией не сотрудничает.
"Наша работа легче не стала, скажем так. Есть еще одна квалификация - сопротивление представителю власти во время задержания.
думаю - все с этим человеком ясно", - заявил начальник 1-го бюро Управления криминальной полиции Вилнис Наглис.
В уголовном деле фигурирует еще один подозреваемый. После задержания учителя он пытался оказать влияние на пострадавших. Однако примененная к нему мера пресечения не связана с лишением свободы. С ним полиция провела переговоры.
В свою очередь педагог находится за решеткой, суд не изменил меру пресечения и после апелляции.
Пострадавшими признаны трое школьников, скорее всего, будет и четвертый.
Если вину педагога докажут, ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.
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