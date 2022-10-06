В школе Царникавы арестован учитель: его подозревают в преступлениях на сексуальной почве

В государственной полиции Латвийскому телевидению (LTV) подтвердили, что 2 октября учитель был помещен под стражу, но пока что полиция отказывается давать дополнительные комментарии на ранней стадии расследования.

Райвис Паулс, директор Царникавской начальной школы, подтвердил LTV, что обратился в полицию после получения анонимного письма о действиях учителя.

"Я получил анонимное электронное письмо с такой информацией и направил его в Государственную полицию. Полиция сработала быстро. Мы сотрудничаем с полицией, мы сами связались с полицией. В ходе расследования у полиции появились сильные подозрения. Учителю назначена мера пресечения - содержание под стражей до суда", - сказал директор школы.

Молодой учитель работает в школе не первый год. Пока на него не поступало жалоб по поводу качества уроков. Директор призывает учеников не молчать, если педагог кого-то обидел.

"Ни один ребенок не должен чувствовать угрозу в школе. Хочется верить, что эпизодов будет не много. С другой стороны, если такие случаи были, я хочу, чтобы дети не стеснялись говорить", - добавил директор.

Глава муниципалитета подчеркивает, что ждет результатов расследования. "Это явно очень тревожный случай, и я верю, что Государственная полиция расследует его. Но я могу высказать свое личное мнение, что такие люди не должны работать в школе", - заявил председатель Адажской думы Марис Спринджук.