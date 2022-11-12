Скончалась актриса Велта Скурстене

Скурстене родилась 19 декабря 1930 года в Талси, свидетельствует информация совета Латвийского творческого союза. В 1951 года она закончила гимназию Наталии Драудзини в Риге и поступила в Государственный театральный институт.

С 1956 по 1958 год Скурстене работала в Государственном кукольном театре. С 1958 по 1989 год - в Государственном молодежном театре. Параллельно с работой в театре они принимала участие в различных постановках и передачах на Латвийском телевидении и Латвийском радио. Многие помнят ее по образу мальчика-трубочиста Густиньша, а также роли Сиетиниеце в фильме "Подарок одинокой женщине".