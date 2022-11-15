Кучинскис: в формировании правительства есть много неизвестного

Есть много неясных вопросов о бюджете на следующий год, например, если партнеры по коалиции согласятся с необходимостью продолжения поддержки Украине, то в бюджете должно быть запланировано соответствующее финансирование, но его пока нет. Аналогичная ситуация с медициной и другими сферами, сказал Кучинскис.

Из того, что сказал политик, следует, что перед формированием коалиции ОС хочет более подробно ознакомиться с проектом государственного бюджета на следующий год, хотя уже сейчас ясно, что в следующем году Латвия не сможет позволить себе такой большой бюджетный дефицит, как в этом году. Однако, чтобы не затягивать процесс, ОС готов начать работу над проектом декларации будущего правительства.

Кучинскис сообщил, что сегодня ожидается встреча с президентом Эгилом Левитсом, в ходе которой "должны быть прояснены возникшие недоразумения в отношении вице-министра".

Представитель ОС считает, что коалиционные переговоры прошли бы более гладко, если бы президент уже официально выдвинул кандидата на должность премьер-министра. Кучинскис считает нынешний процесс "странным".