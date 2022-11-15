В Латгале пограничники обнаружили созданный из канализационных труб плот с контрабандными сигаретами, сообщает агентство LETA.
Пограничники обнаружили в Даугаве подозрительный плот
В нем нашли сигареты
Пограничники обнаружили в Даугаве подозрительный плот
В Краславском крае пограничники обнаружили незаконное перемещение сигарет через латвийско-белорусскую границу.
Так, в Пиедруйской волости в Даугаве пограничники констатировали конструкцию, состоящую из канализационных труб, бетонных труб и бетонных бордюров.
Конструкцию разобрали, внутри, в трубах, было найдено 9980 сигарет с белорусскими акцизными марками.
Начат уголовный процесс.
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