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Пограничники обнаружили в Даугаве подозрительный плот

В нем нашли сигареты
rus.tvnet.lv
Пограничники обнаружили в Даугаве подозрительный плот
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Фото: Valsts robežsardze

В Латгале пограничники обнаружили созданный из канализационных труб плот с контрабандными сигаретами, сообщает агентство LETA.

В Краславском крае пограничники обнаружили незаконное перемещение сигарет через латвийско-белорусскую границу.

Так, в Пиедруйской волости в Даугаве пограничники констатировали конструкцию, состоящую из канализационных труб, бетонных труб и бетонных бордюров.

Конструкцию разобрали, внутри, в трубах, было найдено 9980 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Начат уголовный процесс.

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