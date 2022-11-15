Пограничники обнаружили в Даугаве подозрительный плот

В Краславском крае пограничники обнаружили незаконное перемещение сигарет через латвийско-белорусскую границу.

Так, в Пиедруйской волости в Даугаве пограничники констатировали конструкцию, состоящую из канализационных труб, бетонных труб и бетонных бордюров.

Конструкцию разобрали, внутри, в трубах, было найдено 9980 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Начат уголовный процесс.