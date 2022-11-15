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Посольство России в Риге облили краской, виновного оштрафовали

rus.tvnet.lv/LETA
Посольство России в Риге облили краской, виновного оштрафовали
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Протест у здания посольства России в Риги
Протест у здания посольства России в Риги Фото: Jānis Škapars/TVNET

Государственная полиция оштрафовала на 70 евро человека, облившего красной краской здание посольства России в Латвии, сообщили в полиции.

Оценив обстоятельства происшествия, в ходе проверки полиция установила признаки административного правонарушения, в результате чего лицо было оштрафовано на 70 евро за мелкое хулиганство.

Как сообщалось, правонарушение было совершено в апреле этого года.

24 февраля Россия начала крупномасштабное вторжение на Украину. Эта акция вызвала протесты во многих частях мира, в том числе протестующие стали собираться у посольств России.

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