Как правильно измерить "мужское достоинство"? Ответ сексолога

Одни из самых часто задаваемых вопросов за все время в различных поисковых сервисах - "как правильно измерить диаметр?", "как измерить длину члена?" и "как правильно измерить половой член?", пишет Apollo.lv.
В беседе с порталом Apollo.lv опытный латвийский сексолог Артур Вавере ответил тем, кто стесняется задать эти вопросы профессионалу, пытаясь получить всю необходимую информацию на просторах глобальной Сети.
Какие вопросы звучат в кабинете сексолога?
"Ко мне чаще всего обращаются с вопросами о различных расстройствах - например, об эректильной дисфункции, проблемах с достижением оргазма, а также о проблемах в отношениях", - объясняет сертифицированный врач, сексолог и сексопатолог Артур Вавере.
Он признается, что в кабинете врача-сексолога вопросы о том, как правильно измерить пенис, обычно не возникают.
Мужчины больше заинтересованы в способах увеличения своего достоинства.
На вопрос, означает ли это, что, приходя к сексологу, "все уже измерено и есть представление о размерах", врач отвечает утвердительно: "Более или менее - да".
Почему мужчине важно знать, какой длины его половой член и каков его диаметр?
Сексолог Вавере отмечает, что длина и диаметр полового члена - понятия относительные. "Для человека очень важно, как он себя воспринимает. Если человек доволен собой, если в его сексуальной жизни все нормально, то у него нет подобных мыслей - нет необходимости измерять половой член", - говорит он.
Эксперт также напоминает, что люди часто склонны сравнивать себя с эталонами - "и свое тело, и свое поведение, и все остальное".
Поэтому, естественно, возникает мысль о том, "достаточно ли велик и хорош половой член, потому что сексуальная жизнь является важной частью жизни человека".
Почему мужчины стесняются задавать интимные вопросы профессионалу?
"Это очень интимные вопросы, чтобы задавать их другому человеку", - сказал сексолог.
Он говорит, что такие темы до сих пор табу в кабинете врача.
"Женщины могут иметь более высокую терпимость и могут обсуждать размеры груди друг с другом, но мужчины обычно не обсуждают размеры [пениса] друг с другом. Никто не спрашивает у своего товарища: "Насколько у тебя длинный?". Может быть, в подростковые годы, но не в зрелости. Здесь можно обнаружить какой-либо подтекст. Люди избегают таких вещей", - объясняет Вавере.
Как измерить длину и диаметр полового члена? Объясняет сексолог
Сексолог объясняет, что в медицине для этого есть определенная методика. "Пенис можно измерить и в состоянии покоя, но тогда он очень чувствителен к различным условиям окружающей среды - жаре, холоду, усталости, возбуждению". Специалист отмечает, что измерение растянутого полового члена в состоянии покоя может дать приблизительный результат размера полового члена в состоянии эрекции.
Однако сексолог рекомендует измерять половой член в вертикальном положении "при хорошем возбуждении".
"Длина может измеряться сверху - от лобковой кости до конца головки полового члена. С другой стороны, окружность необходимо измерять с учетом формы каждого конкретного полового члена - у некоторых мужчин основание более толстое или наоборот. Нужно было бы измерять в трех местах, но лучше всего мерить в средней части", - рассказывает врач.
Как мужчины называют свое достоинство?
"Чаще всего его называют членом, чтобы это звучало как можно незаметнее. Другие, особенно застенчивые, называют пенис просто "он".
"Краник", "писюн" - это синонимы, которые многие использовали в детстве, в кабинете врача они практически не используются. В очень редких случаях, если человек происходит из неблагоприятной среды, пенис также называют грубыми или вульгарными словами", - рассказал Вавере.
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