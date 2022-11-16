Как правильно измерить "мужское достоинство"? Ответ сексолога

Эксперт также напоминает, что люди часто склонны сравнивать себя с эталонами - "и свое тело, и свое поведение, и все остальное".

Поэтому, естественно, возникает мысль о том, "достаточно ли велик и хорош половой член, потому что сексуальная жизнь является важной частью жизни человека".

Почему мужчины стесняются задавать интимные вопросы профессионалу?

"Это очень интимные вопросы, чтобы задавать их другому человеку", - сказал сексолог.

Он говорит, что такие темы до сих пор табу в кабинете врача.

"Женщины могут иметь более высокую терпимость и могут обсуждать размеры груди друг с другом, но мужчины обычно не обсуждают размеры [пениса] друг с другом. Никто не спрашивает у своего товарища: "Насколько у тебя длинный?". Может быть, в подростковые годы, но не в зрелости. Здесь можно обнаружить какой-либо подтекст. Люди избегают таких вещей", - объясняет Вавере.

Как измерить длину и диаметр полового члена? Объясняет сексолог

Сексолог объясняет, что в медицине для этого есть определенная методика. "Пенис можно измерить и в состоянии покоя, но тогда он очень чувствителен к различным условиям окружающей среды - жаре, холоду, усталости, возбуждению". Специалист отмечает, что измерение растянутого полового члена в состоянии покоя может дать приблизительный результат размера полового члена в состоянии эрекции.

Однако сексолог рекомендует измерять половой член в вертикальном положении "при хорошем возбуждении".

"Длина может измеряться сверху - от лобковой кости до конца головки полового члена. С другой стороны, окружность необходимо измерять с учетом формы каждого конкретного полового члена - у некоторых мужчин основание более толстое или наоборот. Нужно было бы измерять в трех местах, но лучше всего мерить в средней части", - рассказывает врач.

Как мужчины называют свое достоинство?

"Чаще всего его называют членом, чтобы это звучало как можно незаметнее. Другие, особенно застенчивые, называют пенис просто "он".

"Краник", "писюн" - это синонимы, которые многие использовали в детстве, в кабинете врача они практически не используются. В очень редких случаях, если человек происходит из неблагоприятной среды, пенис также называют грубыми или вульгарными словами", - рассказал Вавере.