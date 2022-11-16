Наталья Водянова нашла свою младшую сестру спустя 22 года

Наталья Водянова в новом номере Vogue рассказала, как нашла свою родную младшую сестру по имени Дженна спустя 22 года. Журнал еще не вышел, но часть интервью уже попало в Сеть.

Модель вспоминала голодное детство в России, тяжелые времена, страшные условия жизни. Отец ушел из семьи и отказался им помогать. Одна из сестер Водяновой, Оксана, страдает ДЦП. Сама Наталья не скрывает, что с раннего возраста работала на рынке, чтобы заработать денег.

Оказывается, в 2000 году у Ларисы, матери Натальи, родилась еще одна дочь - самой модели на этот момент было 18 лет. Наталья предложила отдать младшую сестру Машу на удочерение, поскольку не хотела для нее такой же судьбы, и ребенка забрала обеспеченная пара из Северной Каролины.

Мать не хотела отдавать дочь на усыновление, но Водянова ее убедила.