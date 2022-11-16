40-летняя супермодель Наталья Водянова нашла свою родную младшую сестру по имени Дженна спустя 22 года, пишет Telegram-канал "Антиглянец".
Наталья Водянова нашла свою младшую сестру спустя 22 года
Наталья Водянова в новом номере Vogue рассказала, как нашла свою родную младшую сестру по имени Дженна спустя 22 года. Журнал еще не вышел, но часть интервью уже попало в Сеть.
Модель вспоминала голодное детство в России, тяжелые времена, страшные условия жизни. Отец ушел из семьи и отказался им помогать. Одна из сестер Водяновой, Оксана, страдает ДЦП. Сама Наталья не скрывает, что с раннего возраста работала на рынке, чтобы заработать денег.
Оказывается, в 2000 году у Ларисы, матери Натальи, родилась еще одна дочь - самой модели на этот момент было 18 лет. Наталья предложила отдать младшую сестру Машу на удочерение, поскольку не хотела для нее такой же судьбы, и ребенка забрала обеспеченная пара из Северной Каролины.
Мать не хотела отдавать дочь на усыновление, но Водянова ее убедила.
Годы спустя, уже став известной, Наталья хотела найти сестру и даже нанимала частных детективов. Никаких результатов эти поиски не давали. А недавно сестра супермодели сама зарегистрировалась на сайте, где люди ищут своих родственников по ДНК, и узнала, что ее родственницей является Наталья Водянова.
Дженнифер Бернс, как теперь зовут сестру модели, прилетела в Париж и встретилась со своими сестрами Натальей и Кристиной (сводная сестра Водяновой), а также со своей матерью. Сама Водянова подтвердила историю Telegram-каналу "Антиглянец".
Напомним, в 2020 году Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно, французского миллиардера и сына владельца Louis Vuitton и Sephora Бернара Арно.
Наталья Водянова - одна из самых знаменитых российских моделей, которая была официальным лицом многих брендов, в том числе Calvin Klein и L’Oreal Paris. Она также была ведущей "Евровидения" в Москве, участвовала в мероприятиях, связанных с чемпионатом мира по футболу 2018 года.
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