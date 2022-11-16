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Лавровый лист дома к богатству: какие еще приметы с ним связаны?

Limon.ee
Лавровый лист дома к богатству: какие еще приметы с ним связаны?
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Лавровый лист
Лавровый лист Фото: monicore/ pixabay.com

Согласно суевериям, в доме, где постоянные ссоры, лавровое дерево будет впитывать в себя и нейтрализовывать негативную энергию, а также поможет домочадцам найти общий язык, пишет Limon.ee.

Лавровый лист известен всем как ароматная приправа для многих блюд. Но мало кто знает, что лавровое дерево дома может принести своему владельцу богатство, а также предупредить о несчастье.

Какие суеверия с ним связаны?

  • Если у вас дома растет лавровое дерево и оно зацвело, значит в семье наступит мир и благополучие. Лавр принесет богатство.
  • Если вы купили кустик лаврового дерева и по дороге домой он рассыпался - это плохая примета. Есть риск трагической случайности на дороге или природных катаклизмов.
  • Также, согласно народным поверьям, растение способно чувствовать смерть. Незадолго до ухода в мир иной одного из членов семьи лавровое дерево увядает.
  • В доме, где постоянные ссоры, лавровое дерево будет впитывать в себя и нейтрализовывать негативную энергию, а также поможет домочадцам найти общий язык.
  • Лавровое дерево стоит поставить в гостиной или в комнате, где вы чаще всего проводите время всей семьей. Лавр будет впитывать негативную энергию и не допустит ссор и конфликтов.

Лавровый лист - приметы

  • Чтобы очистить свою ауру и улучшить положительные вибрации, нужно сжечь сухой лавровый лист в доме.
  • Если расположить лист над входной дверью, то в дом не сможет зайти человек с плохими намерениями.
  • Чтобы выиграть в соревнованиях, положите лавровый листик в карман. Говорят, это увеличит шансы на победу.
  • Во время грозы лавровый лист убережет от молнии - нужно держать ветку лавра над головой.
  • Если положить листик в детскую колыбельку, он послужит защитой от сглаза и поможет малышу впоследствии раскрыть свои таланты.
  • Лавровый лист, положенный в обувь молодоженов, поспособствует счастливому браку.
  • Для чего кладут лавровый лист под подушку? В народе говорят, что это поможет увидеть вещие сны.
  • Лавровые листья в шкафу с одеждой, в бардачке автомобиля, в сейфе защитят имущество.
  • Если в супе вам попался лавровый лист - ждите прибыль. Кстати, добавление лаврового листа в пищу не только улучшает вкус блюда, но и ставит защиту.
  • Если лавровый лист рассыпался на кухне - это предупреждение о потере финансов, проигрыше в соревнованиях, трудностях при сдаче экзаменов.
  • Если прилепить за ухо кусочек листа, это позволит не пьянеть от большого количества алкоголя.
  • Лавровый лист помогает исполнить желания. К нему можно обращаться за помощью. Для этого напишите сокровенное желание на листе лаврушки и сожгите.
  • Если лист бросить в камин и услышать треск от сгорания - к счастливым дням, если горение происходит тихо - к неприятностям.

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