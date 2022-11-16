Зрительница программы 4. studija поделилась опытом поиска украденного на закрытой стоянке автомобиля.
Видео ⟩ "Кажется, что полиция не ищет краденое авто!" - владелец угнанной машины сам ее нашел
Зрительница шоу подчеркнула - это не полиция, которая активно участвовала в розыске украденной собственности, а сами хозяева машин. Она купила машину, и через несколько дней ее украли у дома на закрытой стоянке.
"Мои соседи, к счастью, заметили это, сразу пришли меня будить, это произошло ночью, в три часа, когда все фонари выключены, - вспомнила женщина. - Я проснулась и сравнительно быстро поняла, что у меня украли машину. Мы позвонили в полицию, полиция приехала и подписала бумаги, сказала, что надо ждать, пока еще один экипаж приедет, и все это было очень растянуто".
Она искренне надеялась, что воры будут оперативно пойманы и машина вернется во двор, но чуда не произошло. Дальнейшая коммуникация с Государственной полицией не превратилась в сотрудничество.
GPS, подключенный к машине, воры по пути вырвали, но, проезжая по маршруту, владельцы украденного автомобиля заметили три камеры видеонаблюдения. Частным лицам видеозаписи камер наблюдения предприятия не выдают - только правоохранительным органам.
Еще зрительница отметила, что именно она сообщила погранохране, что украдена машина.
"Утром в 9 часов я звонила, они не знали об этой краже, - сказала пострадавшая. - Выезжая на этот путь по GPS, я уехала в Литву, в Биржи, потому что слышала, что там перегоняют украденные машины по деталям продавать. Я заехала в полицию, они тоже не были информированы о такой машине".
Зрительница сама нашла свою похищенную машину в лесу. Она недоумевает, что в тот день, когда машина была в регистре украденных автомобилей, можно было проехать через всю Ригу и въехать в Юрмалу, по пути встретив три полицейских экипажа.
Подробнее в сюжете 4. studija.
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