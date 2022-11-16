Видео ⟩ "Кажется, что полиция не ищет краденое авто!" - владелец угнанной машины сам ее нашел

Зрительница шоу подчеркнула - это не полиция, которая активно участвовала в розыске украденной собственности, а сами хозяева машин. Она купила машину, и через несколько дней ее украли у дома на закрытой стоянке.

"Мои соседи, к счастью, заметили это, сразу пришли меня будить, это произошло ночью, в три часа, когда все фонари выключены, - вспомнила женщина. - Я проснулась и сравнительно быстро поняла, что у меня украли машину. Мы позвонили в полицию, полиция приехала и подписала бумаги, сказала, что надо ждать, пока еще один экипаж приедет, и все это было очень растянуто".

Она искренне надеялась, что воры будут оперативно пойманы и машина вернется во двор, но чуда не произошло. Дальнейшая коммуникация с Государственной полицией не превратилась в сотрудничество.

GPS, подключенный к машине, воры по пути вырвали, но, проезжая по маршруту, владельцы украденного автомобиля заметили три камеры видеонаблюдения. Частным лицам видеозаписи камер наблюдения предприятия не выдают - только правоохранительным органам.