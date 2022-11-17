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Украина: в Херсонской области найдены тела 63 жертв пыток

rus.tvnet.lv
Украина: в Херсонской области найдены тела 63 жертв пыток
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Фото: AP/Scanpix

Представители украинских правоохранительных органов обнаружили в Херсонской области 63 тела жертв пыток со стороны российских оккупантов, сообщил vинистр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Сейчас обнаружено 63 тела на территории Херсонской области, но мы должны понимать, что поиски только начались, поэтому будет обнаружено еще много застенков и мест захоронения", - сообщил министр.

Он сообщил, что правоохранительными органами возбуждено 436 дел по первым признакам военных преступлений. Выявлено 11 мест лишения свободы, в четырех из них применялись пытки. "Сейчас их осматривают следователи и фиксируют каждый факт пыток, находят свидетелей, проводят эксгумацию трупов", - сказал министр.

Монастырский также сообщил, что начаты поиски коллаборационистов и установлено 16 блокпостов вокруг Херсона.

"Уже проверены 763 человека, из них 5 задержаны и переданы в Службу безопасности Украины с подозрением на коллаборантскую деятельность. Также работают полиграфологи, проверяющие людей, которые могли сотрудничать с оккупантами. У нас есть списки, люди делятся информацией, кто занимал какие должности, кто сотрудничал с ними", - отметил Монастырский.

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