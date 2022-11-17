Украина: в Херсонской области найдены тела 63 жертв пыток

"Сейчас обнаружено 63 тела на территории Херсонской области, но мы должны понимать, что поиски только начались, поэтому будет обнаружено еще много застенков и мест захоронения", - сообщил министр.

Он сообщил, что правоохранительными органами возбуждено 436 дел по первым признакам военных преступлений. Выявлено 11 мест лишения свободы, в четырех из них применялись пытки. "Сейчас их осматривают следователи и фиксируют каждый факт пыток, находят свидетелей, проводят эксгумацию трупов", - сказал министр.

Монастырский также сообщил, что начаты поиски коллаборационистов и установлено 16 блокпостов вокруг Херсона.

"Уже проверены 763 человека, из них 5 задержаны и переданы в Службу безопасности Украины с подозрением на коллаборантскую деятельность. Также работают полиграфологи, проверяющие людей, которые могли сотрудничать с оккупантами. У нас есть списки, люди делятся информацией, кто занимал какие должности, кто сотрудничал с ними", - отметил Монастырский.

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