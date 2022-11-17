Группа мужчин в Кенгарагсе занималась кражей катализатора, но реализовать свой план им не удалось, так как полиция поймала их в момент совершения преступления, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Видео ⟩ В Кенгарагсе в момент преступления поймана банда автомобильных воров
Первоначально были задержаны двое преступников, но позже был пойман и третий участник группы.
Очевидец заметил подозрительное движение вокруг автомобиля Honda на обочине дороге перед многоэтажками на улице Локомотивес и снял это на видео.
Рядом с автомобилем был припаркован белый микроавтобус, двери которого были открыты, чтобы прохожие не могли видеть, что делают с машиной .
Свидетель ушел, но через 15 минут из любопытства снова пошел посмотреть на место происшествия. В этот момент на мужчин уже были надеты наручники. Полиция задержала двоих мужчин в момент совершения преступления, когда у автомобиля был снят каталитический нейтрализатор.
Полиция установила, что за последние три месяца преступники могли совершить еще три подобных деяния. Кроме того, по данным полиции, у мужчин были обнаружены наркотики, психотропные вещества и оружие.
Один из задержанных уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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