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Видео ⟩ В Кенгарагсе в момент преступления поймана банда автомобильных воров

rus.tvnet.lv
В Кенгарагсе в момент преступления поймана банда автомобильных воров
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Кража из автомобиля
Кража из автомобиля Фото: Daniel Jedzura/Shutterstock

Группа мужчин в Кенгарагсе занималась кражей катализатора, но реализовать свой план им не удалось, так как полиция поймала их в момент совершения преступления, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Первоначально были задержаны двое преступников, но позже был пойман и третий участник группы.

Очевидец заметил подозрительное движение вокруг автомобиля Honda на обочине дороге перед многоэтажками на улице Локомотивес и снял это на видео.

Рядом с автомобилем был припаркован белый микроавтобус, двери которого были открыты, чтобы прохожие не могли видеть, что делают с машиной .

Свидетель ушел, но через 15 минут из любопытства снова пошел посмотреть на место происшествия. В этот момент на мужчин уже были надеты наручники. Полиция задержала двоих мужчин в момент совершения преступления, когда у автомобиля был снят каталитический нейтрализатор.

Полиция установила, что за последние три месяца преступники могли совершить еще три подобных деяния. Кроме того, по данным полиции, у мужчин были обнаружены наркотики, психотропные вещества и оружие.

Один из задержанных уже привлекался к ответственности за имущественные преступления.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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