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Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет

rus.tvnet.lv
Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет
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Татьяна Буланова
Татьяна Буланова Фото: скриншот из Telegram-канала StarHit.ru

53-летняя Татьяна Буланова готовится к церемонии бракосочетания. В соцсетях артистка похвасталась шикарным кольцом, которое ей преподнес избранник, пишет StarHit.ru.

Первой о переменах в жизни Татьяны узнала ее приятельница Елена Королева.

"Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста!" – написала она.

На фото Татьяна Буланова позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. По данным издания, изделие Tiffany Soleste стоит 11 тысяч долларов.

Дата свадьбы не сообщается. Сама Буланова подробностей не раскрывает. 

Напомним, больше двух лет звезда 90-х встречается с Валерием Рудневым. Возлюбленный Татьяны далек от шоу-бизнеса, он бывший теннисист, сейчас занимается бизнесом. Мужчина прекрасно поладил с сыновьями певицы о предыдущих браков. Еще некоторое время назад Буланова заверяла, что о браке и не думает.

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