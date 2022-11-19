53-летняя Татьяна Буланова готовится к церемонии бракосочетания. В соцсетях артистка похвасталась шикарным кольцом, которое ей преподнес избранник, пишет StarHit.ru.
Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет
Первой о переменах в жизни Татьяны узнала ее приятельница Елена Королева.
"Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста!" – написала она.
На фото Татьяна Буланова позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. По данным издания, изделие Tiffany Soleste стоит 11 тысяч долларов.
Дата свадьбы не сообщается. Сама Буланова подробностей не раскрывает.
Напомним, больше двух лет звезда 90-х встречается с Валерием Рудневым. Возлюбленный Татьяны далек от шоу-бизнеса, он бывший теннисист, сейчас занимается бизнесом. Мужчина прекрасно поладил с сыновьями певицы о предыдущих браков. Еще некоторое время назад Буланова заверяла, что о браке и не думает.
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