Буланова выходит замуж за бизнесмена, который младше ее на 19 лет

Первой о переменах в жизни Татьяны узнала ее приятельница Елена Королева.

"Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста!" – написала она.

На фото Татьяна Буланова позирует с кольцом из платины с танзанитом и круглыми бриллиантами. По данным издания, изделие Tiffany Soleste стоит 11 тысяч долларов.

Дата свадьбы не сообщается. Сама Буланова подробностей не раскрывает.

Напомним, больше двух лет звезда 90-х встречается с Валерием Рудневым. Возлюбленный Татьяны далек от шоу-бизнеса, он бывший теннисист, сейчас занимается бизнесом. Мужчина прекрасно поладил с сыновьями певицы о предыдущих браков. Еще некоторое время назад Буланова заверяла, что о браке и не думает.