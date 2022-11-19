Видео ⟩ Новый премьер Великобритании впервые посетил Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили на Даунинг-стрит и в Офисе Президента Украины.
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Это первый визит Сунака в Украину с момента вступления в должность главы правительства почти месяц назад.
"Сегодня премьер-министр находится в Украине во время своего первого визита в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить, что поддержка Великобритании будет продолжаться", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
На совместной пресс-конференции с Зеленским после встречи Сунак подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину "до тех пор, пока Украина не получит мир и безопасность, в которых она нуждается и которых заслуживает".
"И тогда мы будем с вами, когда вы будете восстанавливать свою великую страну", - пообещал премьер Великобритании.
Он сказал, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро) в этом году и продолжит делать это в следующем.
Сунак сообщил, что Великобритания поставит Украине 120 зенитно-артиллерийских орудий, а также оборудование для борьбы с беспилотниками. Также планируется расширить обучение украинских военнослужащих в Великобритании за счет подготовки военных медиков и военных инженеров.
British Prime Minister Rishi Sunak arrived in #Kyiv. pic.twitter.com/iQsClGzQNJ— NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2022
When the 🇬🇧 Prime Minister met Patron ❤️ pic.twitter.com/coJcDuYYJG— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) November 19, 2022
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