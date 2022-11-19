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Видео ⟩ Новый премьер Великобритании впервые посетил Киев

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Новый премьер Великобритании впервые посетил Киев
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский Фото: AP/Scanpix

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в субботу, 19 ноября, посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили на Даунинг-стрит и в Офисе Президента Украины.

Это первый визит Сунака в Украину с момента вступления в должность главы правительства почти месяц назад.

"Сегодня премьер-министр находится в Украине во время своего первого визита в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить, что поддержка Великобритании будет продолжаться", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

На совместной пресс-конференции с Зеленским после встречи Сунак подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать Украину "до тех пор, пока Украина не получит мир и безопасность, в которых она нуждается и которых заслуживает".

"И тогда мы будем с вами, когда вы будете восстанавливать свою великую страну", - пообещал премьер Великобритании.

Он сказал, что Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда евро) в этом году и продолжит делать это в следующем.

Сунак сообщил, что Великобритания поставит Украине 120 зенитно-артиллерийских орудий, а также оборудование для борьбы с беспилотниками. Также планируется расширить обучение украинских военнослужащих в Великобритании за счет подготовки военных медиков и военных инженеров.

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