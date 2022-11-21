Пн, 21.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Бузова гуляла по снегу, "Би-2" снимали новое видео, а Глюкоза мечтала о лете

rus.tvnet.lv
Бузова гуляла по снегу, "Би-2" снимали новое видео, а Глюкоза мечтала о лете
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

Настасья Самбурская и Маша Миногарова снимали новое шоу

Элина Глузунова ужинала

Анна Заворотнюк показывает свои будни в Азербайджане

Настя Ивлеева поделилась кадрами из новой киноработы

"Би-2" тоже сняли новое видео для фильма "Квартета И"

Наргиз Закирова проводила время с внуками

Никита Пресняков пел

Настя Каменских гуляла

Татьяна Мингалимова пила апероль в Барселоне

Noize MC был на гастролях

Полина Фаворская рассматривала свои ноги

Анна Седокова перешла к съемке забавных роликов

Глюкоза думала о лете

Светлана Лобода выступала в Алматы

Мария Горбань закупалась

Кристина Асмус делилась воспоминаниями

Ольга Бузова в заснеженной Москве

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх