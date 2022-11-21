Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Бузова гуляла по снегу, "Би-2" снимали новое видео, а Глюкоза мечтала о лете
Бузова гуляла по снегу, "Би-2" снимали новое видео, а Глюкоза мечтала о лете
Настасья Самбурская и Маша Миногарова снимали новое шоу
Элина Глузунова ужинала
Анна Заворотнюк показывает свои будни в Азербайджане
Настя Ивлеева поделилась кадрами из новой киноработы
"Би-2" тоже сняли новое видео для фильма "Квартета И"
Наргиз Закирова проводила время с внуками
Никита Пресняков пел
Настя Каменских гуляла
Татьяна Мингалимова пила апероль в Барселоне
Noize MC был на гастролях
Полина Фаворская рассматривала свои ноги
Анна Седокова перешла к съемке забавных роликов
Глюкоза думала о лете
Светлана Лобода выступала в Алматы
Мария Горбань закупалась
Кристина Асмус делилась воспоминаниями
Ольга Бузова в заснеженной Москве
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