KNAB призывает политиков разъяснить критерии отбора помощников депутатов Сейма

KNAB отмечает, что конкретные случаи следует рассматривать как вопросы этики. "Важно, чтобы у депутата не возник конфликт интересов и чтобы должностное лицо соблюдало не только ограничения, запреты и обязанности, установленные законом "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц", но также учитывало в своей деятельности кодекс поведения, или этики, утвержденный в соответствующей сфере, и заботилось о том, чтобы объективность и нейтральность действий должностного лица не могли быть поставлены под сомнение по этическим соображениям", - заявили в KNAB.