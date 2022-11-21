"Чтобы исключить спекуляции о соответствии конкретного сотрудника занимаемой должности", Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призывает политиков разъяснить общественности критерии, по которым производится отбор сотрудников фракций Сейма и помощников депутатов.
KNAB призывает политиков разъяснить критерии отбора помощников депутатов Сейма
В программе TV3 Nekā personīga сообщалось, что депутаты "подходят творчески" к запрету на трудоустройство родственников: закон формально соблюдается, но, например, чтобы и в этом Сейме могла работать супруга Аугуста Бригманиса (СЗК), она устроена помощником не самого Бригманиса, а депутата от другой фракции - Яниса Вуцанса.
У каждой фракции есть один технический секретарь, один старший советник и советники, количество которых зависит от размера фракции. В настоящее время крупнейшая фракция Сейма "Новое Единство" насчитывает шесть сотрудников, а Союз зеленых и крестьян и "Объединенный список" - по четыре советника.
Сестра Спикера Сейма Эдварда Смилтенса работает одним из консультантов фракции "Объединенный список". Ранее она работала в рекламе и имеет опыт участия в нескольких политических кампаниях. Как сообщала телепередача, и в этом случае закон не нарушен, поскольку спикер Сейма сам не принимал решения, затрагивающего имущественные интересы родственницы.
KNAB подтвердил, что положения закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц" не мешают родственникам, в т. ч. мужу и жене, работать в одном учреждении.
Закон запрещает государственным должностным лицам принимать решения, которые затрагивают или могут затронуть их личные или имущественные интересы или интересы их родственников.
KNAB отмечает, что конкретные случаи следует рассматривать как вопросы этики. "Важно, чтобы у депутата не возник конфликт интересов и чтобы должностное лицо соблюдало не только ограничения, запреты и обязанности, установленные законом "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц", но также учитывало в своей деятельности кодекс поведения, или этики, утвержденный в соответствующей сфере, и заботилось о том, чтобы объективность и нейтральность действий должностного лица не могли быть поставлены под сомнение по этическим соображениям", - заявили в KNAB.
В ведомстве отмечают, что работники учреждений государственного управления, в том числе Сейма, в своей деятельности должны руководствоваться принципами надлежащего управления в том числе при подборе персонала.
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