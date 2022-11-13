После выборов нового Сейма свою работу начали не только депутаты. Также необходимо было заключить новые контракты с помощниками депутатов и советниками фракций. Бывали скандалы, когда депутаты нанимали в помощники родственников. Эта практика была искоренена в предыдущем парламенте, но теперь нехорошая традиция вновь вернулась, сообщает передача Neka personīga.
Жены, сестры и неизбранные депутаты: кто будет работать в Сейме в качестве помощников?
Помощник депутата Сейма - политическая должность. Депутат выбирает лицо, которому он доверяет, и на время полномочий помощник выполняет задачи, указанные в Регламенте Сейма.
Партии по-разному распоряжаются выделенными государством ресурсами: одни используют их для поощрения активистов молодежных организаций, участвовавших в предвыборной кампании, другие обеспечивают доход и влияние бывшим политикам или членам партии.
Например, депутат Юрис Яковинс от СЗК выбрал своим помощником Романа Наудиньша, бывшего депутата от Национального объединения. Депутат от Латвийской партии "зеленых" Дидзис Шмитс будет работать в паре с Олитой Ландсмане, с которой он баллотировался в предыдущий Сейм от другой партии - KPV LV.
Регламент Сейма гласит, что каждый депутат может иметь не более двух помощников, оплачиваемых из государственного бюджета.
Помощник депутата получает 1016 евро до вычета налогов.
Если двое дают советы, деньги надо делить пополам. Обязанностей у помощника много - он должен взять на себя все организационные, технические, консультационные и другие вопросы, связанные с деятельностью депутата.
Новички в Сейме "Прогрессивные" все еще ищут таких людей, потому что понимают, что многого ждут от помощников, но люди, подходящие для этой работы, уже заняты или работают в другом месте с более конкурентоспособной оплатой.
У малочисленной фракции "Латвия на первом месте" был другой подход. Партия уже подписала контракты со всеми помощниками. В основном это будут кандидаты в депутаты, которые участвовали в выборах в Сейм, но не прошли в парламент. 9 депутатов - 14 помощников. Решающим было не их мастерство, а верность партии. Например, публицист Марис Рукс и бывший пресс-секретарь Нила Ушакова и комментатор политических событий Сандрис Точс будут работать в Сейме вместе с бывшим министром благосостояния и депутатом Рамоной Петравичей.
Во время предвыборной кампании в Сейм Точс был активным создателем видеопредложений лидера Айнара Шлесерса и страстным борцом против обязательной вакцинации от Covid-19.
Депутат партии Линда Лиепиня, избранная от KPV LV в предыдущем Сейме, согласилась взять своим помощником в парламенте музыканта Йоланту Гулбе-Пашкевичу.
А Ричарду Шлесерсу помогут изучить законодательные процессы консультант по стилю Майя Арманева и специалист по связям с общественностью автомобильного дилера Шарлоте Шульц.
У них нет парламентского опыта.
Одним из помощников бывшего начальника дорожной полиции Эдмунда Зивтиньша в Сейме станет Марис Межалс. Баллотируясь на выборах в Сейм, кандидат в депутаты от партии "Латвия на первом месте", бывший полицейский Межалс указал долг в размере более ста тысяч евро.
Когда Марис Межалс сам случайно допустил ошибку, выяснилось, что он до сих пор скрывался в социальной сети Twitter за профилем Kāršunamiņš. Аккаунт содержал пренебрежительные комментарии и оскорбления в адрес политиков, журналистов или инакомыслящих. Одна из таких записей адресована Андрису Кулбергсу - депутату Сейма, с которым Зивтиньш теперь коллега в парламенте.
Поскольку в регионах представлены несколько партий Сейма, многие депутаты Сейма выбрали в качестве помощников жителей регионов. Это помогает поддерживать связь с избирателями. СЗК имеет наибольшую свободу в выборе помощников в Сейме. В партии, как и прежде, в помощники берут родственников. Закон о предотвращении конфликта интересов не допускает таких ситуаций, и ранее депутатов за это наказывали.
Однако к запрету на прием на работу родственников депутаты подошли творчески.
Чтобы формально соблюдать закон, например, и в этом Сейме могла бы работать супруга Августа Бригманиса, она будет помощником другого члена фракции - Яниса Вуцанса.
У фракций также есть свои помощники - это советники фракций, которые работают на полную ставку. И за такую работу можно получить в среднем 1426 евро до вычета налогов.
У каждой фракции есть один технический секретарь, один старший советник и советники, количество которых зависит от размера фракции. В настоящее время самая крупная фракция Сейма - "Новое Единство" - насчитывает шесть сотрудников, по четыре консультанта от СЗК и "Объединенного списка".
Сестра спикера Сейма Эдварда Смилтенса также будет работать одним из консультантов фракции "Объединенный список".
Ранее она работала в рекламе. Не имеет высшего образования, но имеет опыт участия в нескольких политических кампаниях. И в этом случае закон не нарушен, так как спикер Сейма сам не принимал решения, затрагивающего имущественные интересы родственника.
Однако остается открытым вопрос, насколько это этично.
Пока неизвестно, продолжат ли свою работу все консультанты, ранее работавшие в комиссиях Сейма. Это не политические должности, и к их отбору предъявляются строгие квалификационные требования. Затянувшийся процесс формирования правительства также препятствует выбору того, кто из членов будет работать в каких комиссиях, чтобы наконец могла начаться полноценная работа Сейма.
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