Жены, сестры и неизбранные депутаты: кто будет работать в Сейме в качестве помощников?

Поскольку в регионах представлены несколько партий Сейма, многие депутаты Сейма выбрали в качестве помощников жителей регионов. Это помогает поддерживать связь с избирателями. СЗК имеет наибольшую свободу в выборе помощников в Сейме. В партии, как и прежде, в помощники берут родственников. Закон о предотвращении конфликта интересов не допускает таких ситуаций, и ранее депутатов за это наказывали.

Однако к запрету на прием на работу родственников депутаты подошли творчески.

Чтобы формально соблюдать закон, например, и в этом Сейме могла бы работать супруга Августа Бригманиса, она будет помощником другого члена фракции - Яниса Вуцанса.

У фракций также есть свои помощники - это советники фракций, которые работают на полную ставку. И за такую работу можно получить в среднем 1426 евро до вычета налогов.

У каждой фракции есть один технический секретарь, один старший советник и советники, количество которых зависит от размера фракции. В настоящее время самая крупная фракция Сейма - "Новое Единство" - насчитывает шесть сотрудников, по четыре консультанта от СЗК и "Объединенного списка".

Сестра спикера Сейма Эдварда Смилтенса также будет работать одним из консультантов фракции "Объединенный список".

Ранее она работала в рекламе. Не имеет высшего образования, но имеет опыт участия в нескольких политических кампаниях. И в этом случае закон не нарушен, так как спикер Сейма сам не принимал решения, затрагивающего имущественные интересы родственника.

Однако остается открытым вопрос, насколько это этично.

Пока неизвестно, продолжат ли свою работу все консультанты, ранее работавшие в комиссиях Сейма. Это не политические должности, и к их отбору предъявляются строгие квалификационные требования. Затянувшийся процесс формирования правительства также препятствует выбору того, кто из членов будет работать в каких комиссиях, чтобы наконец могла начаться полноценная работа Сейма.