В Рижском городском суде Видземского предместья сегодня, 22 ноября, в 14:00 начнутся судебные прения по уголовному делу против депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова за хранение запрещенного устройства видеонаблюдения.
Ушаков против прокуратуры: начинаются судебные прения
В конце прошлого года прокуратура предъявила Ушакову обвинение в нарушении статьи уголовного кодекса о запрете на оборот специально созданных или приспособленных средств, приспособлений или инструментов для проведения оперативных мероприятий особого рода, сообщили в прокуратуре.
За такое правонарушение может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, общественных работ или штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности. Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента и никакая другая организация не может их отнять.
В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией KNAB изъяло из кабинета тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, которое можно особым образом использовать для оперативной деятельности.
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