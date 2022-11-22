Ушаков против прокуратуры: начинаются судебные прения

В конце прошлого года прокуратура предъявила Ушакову обвинение в нарушении статьи уголовного кодекса о запрете на оборот специально созданных или приспособленных средств, приспособлений или инструментов для проведения оперативных мероприятий особого рода, сообщили в прокуратуре.

За такое правонарушение может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, общественных работ или штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уже сообщалось, что в ноябре прошлого года Европарламент лишил Ушакова депутатской неприкосновенности. Ушаков сохраняет за собой полномочия члена Европарламента, поскольку они предоставлены ему Латвийским государством как члену Европарламента и никакая другая организация не может их отнять.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией KNAB изъяло из кабинета тогдашнего мэра Риги Ушакова в Рижской думе устройство, которое можно особым образом использовать для оперативной деятельности.