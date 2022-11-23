В Эстонии вышел из строя электрокабель. Премьер призвала экономить электричество

По сообщению Elering, вчера эстонско-финский электрокабель Estlink-1 общей мощностью 350 мегаватт был отключен из-за возникших на конверторной станции Харку технических сбоев. Поскольку у Elering есть резервное устройство на преобразовательной станции Харку, немедленно были начаты работы по замене поврежденного устройства. Согласно быстрому оповещению на бирже электроэнергии NordPool, крайний срок устранения неисправности в настоящее время назначен на полночь, 4 декабря.

По словам Каллас, технический сбой означает, что на рынке Эстонии на 350 мегаватт меньше электроэнергии. "Пиковое потребление у нас составляет 1270 мегаватт и 900 мегаватт мы производим сами, а остальное идет от Estlink 2. Почему это важно и почему я об этом говорю всем людям? У нас впереди тяжелая зима и на самом деле необходимо подумать, как мы можем экономить электроэнергию, так как в реальности электроэнергии меньше, чем мы раньше покрывали с помощью своих буферов", - отметила она.