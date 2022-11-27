Тайно и без рекламы: российская сеть дешевых товаров Mere добралась до Таллинна

Ценники напечатаны на желтых листах A4 и приклеены прозрачным скотчем прямо к полкам. Помимо цены и наименований товара, там можно обнаружить и название фирмы: Mere, Produktaiest OÜ, а также страну, в которой произведен товар. Одним словом, такие таблички умеют печатать уже и дети в 10 лет на уроке информатики.

Килограмм соли всего лишь за 36 евроцентов?

Вернемся теперь к товарам. Мне больше всего приглянулись сразу же несколько вещей. Мешки для запекания еды за 97 евроцентов.

Если рассматривать товары из России, то больше всего оттуда именно товаров для дома – коврики для ванной, боксы для хранения еды, скатерти на стол, занавески, и так далее. В зале этих товаров навалом – напоминает большой склад.

И третье... Килограмм соли здесь стоит 36 евроцентов! Быстрый поиск в интернет-магазинах показал, что в других местах соль стоит в среднем 92 цента за килограмм.

И на десерт – сахарная вата, на первый взгляд кажется, что это эстонский товар. Очень интересно... неужели все, что здесь есть, отечественного производства? При более детальном изучении упаковки выясняю, что вата сделана все же в Санкт-Петербурге.

Сахарная вата в магазине MERE. Фото: Taavi Sepp

"Да, я директор магазина, но нам сейчас запрещено называть свои имена"