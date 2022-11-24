В марте 2021 года в Риге открылся первый магазин российской сети дешевых товаров "Светофор" - в Латвию дискаунтер пришел под названием Mere. С самого дня открытия практически каждый день здесь выстраивались очереди из желающих закупиться. Это было связано как с ковидными ограничениями, так и с низкими ценами. Спустя полтора года в Латвии работают уже семь магазинов Merе и в ближайшее время откроются еще два, подтвердили RUS TVNET в компании.
Российский дискаунтер Mere продолжает расширяться в Латвии
Торговая сеть Mere насчитывает более 2000 магазинов и присутствует также в Литве, Германии, Польше, Румынии и других странах Европы. В России, Беларуси и Казахстане торговая сеть работает под брендом "Светофор".
Недавно без торжественных церемоний магазины Mere открылись в Эстонии. Директор магазина Mere в Таллинне рассказала порталу Limon.ee, что открытие первого магазина в городе состоялось 22 сентября. Она отметила, что еще одна торговая точка была открыта в Нарве.
Mere продолжает расширяться и в Латвии. Сейчас в стране семь магазинов торговой сети и в скором времени откроются еще два.
Недавно в соцсетях было опубликовано объявление о наборе сотрудников в магазин Mere, который откроется в Межциемсе. При этом никакой рекламы или информации о предстоящем открытии нового магазина на домашней странице нет, не считая группы в Facebook, где сказано, что новый магазин Mere совсем скоро откроется в Межциемсе, на улице Эйзенштейна, 29.
"Новый магазин Mere в Риге откроется 1 декабря", - подтвердила RUS TVNET заведующая магазином Mere Лиана Шаковска.
Она также добавила, что в этот же день откроется магазин и в Екабпилсе.
Планируется ли 1 декабря большое открытие магазинов или же все пройдет тихо, заведующая комментировать не стала.
При этом она добавила, что новые магазины Mere планируется открыть и в других городах Латвии, но пока нет более подробной информации о датах и местах открытия.
Внимание жителей к магазину Mere привлекают не только низкие цены, но и ассортимент. Несмотря на то, что многие местные торговцы отказались от продажи российских и белорусских товаров, торговая сеть продолжила ими торговать и после 24 февраля.
Большого удивления это не вызывает, так как владельцы Mere непосредственно связаны с Россией. Как показывают данные firmas.lv, владельцем Mere является SIA Latprodukti, 61% которого принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Он является истинным бенефициаром, а остальные доли компании принадлежат еще нескольким российским гражданам, в том числе Андрею Шнайдеру.
Братья Шнайдеры начали свой бизнес в России с торговли пивом и слабоалкогольными напитками, а после кризиса 2008 года открыли первый магазин низких цен "Светофор", и эта сеть очень быстро выросла.
В ноябре директор Mere в Таллинне (свое имя она не назвала) скудно прокомментировала порталу Limon.ee наличие российских и белорусских товаров в магазине: "Это скорее политический вопрос, который я не хотела бы комментировать. Это то, что наше руководство само должно комментировать, если сочтет нужным. Как у человека у меня есть свой взгляд на то, что происходит в мире, и я не хочу занимать какую-то позицию по этому поводу".
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