Российский дискаунтер Mere продолжает расширяться в Латвии

Она также добавила, что в этот же день откроется магазин и в Екабпилсе.

Планируется ли 1 декабря большое открытие магазинов или же все пройдет тихо, заведующая комментировать не стала.

При этом она добавила, что новые магазины Mere планируется открыть и в других городах Латвии, но пока нет более подробной информации о датах и местах открытия.

Внимание жителей к магазину Mere привлекают не только низкие цены, но и ассортимент. Несмотря на то, что многие местные торговцы отказались от продажи российских и белорусских товаров, торговая сеть продолжила ими торговать и после 24 февраля.

Большого удивления это не вызывает, так как владельцы Mere непосредственно связаны с Россией. Как показывают данные firmas.lv, владельцем Mere является SIA Latprodukti, 61% которого принадлежит гражданину России Сергею Шнайдеру. Он является истинным бенефициаром, а остальные доли компании принадлежат еще нескольким российским гражданам, в том числе Андрею Шнайдеру.

Братья Шнайдеры начали свой бизнес в России с торговли пивом и слабоалкогольными напитками, а после кризиса 2008 года открыли первый магазин низких цен "Светофор", и эта сеть очень быстро выросла.

В ноябре директор Mere в Таллинне (свое имя она не назвала) скудно прокомментировала порталу Limon.ee наличие российских и белорусских товаров в магазине: "Это скорее политический вопрос, который я не хотела бы комментировать. Это то, что наше руководство само должно комментировать, если сочтет нужным. Как у человека у меня есть свой взгляд на то, что происходит в мире, и я не хочу занимать какую-то позицию по этому поводу".