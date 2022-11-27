Минкульт РФ запретил прокат сериала "Монастырь" с Настей Ивлеевой

В пресс-службе Минкульта РФ пояснили, что решение об отказе принято в соответствии с пунктом правил, в котором идет речь об оскорблении религиозных чувств верующих. Оценку сериалу давало РПЦ.

В РПЦ сочли, что сценарий "дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии".

Напомним, по сюжету главная героиня, роль которой исполняет Настя Ивлеева, - светская тусовщица. Она попадает в криминальную историю. Девушка пытается скрыться от преследования в отдаленном монастыре. В результате героиня начинает иначе смотреть на многие вещи.

Это первая большая роль Насти Ивлеевой. Сериал снял Александр Молочников. В проекте также снялись Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев и Светлана Иванова.

Сериал "Монастырь" снят по заказу "Кинопоиска". Проект уже установил рекорд на стриминге: в день премьеры его посмотрело более 250 тысяч зрителей. Шоу продолжит выходить на портале "Кинопоиск". Сериал в настоящее время занимает второе место в топ-10 онлайн-кинотеатра.

Это не первый скандал, связанный с сериалом. Ходили слухи, что он может вообще не выйти: его создатель Александр Молочников публично высказался против военного вторжения России в Украинц. Активисты движения "Зов народа" требовали отменить показ из-за скандальной репутации Насти Ивлеевой.

На днях возник скандал из-за плагиата. Режиссера обвинила бывшая студентка ВГИКа Веста Боровикова. Она утверждает, что осенью 2018 года выслала по электронной почте свой сценарий помощнице режиссера Джаника Файзиева (он сыграл в сериале Молочникова одну из ролей). По мнению Боровиковой, "Монастырь" сняли, взяв за основу именно ее идею.