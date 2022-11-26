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Little Big распустили коллектив: теперь группа - это Прусикин и Таюрская

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Little Big распустили коллектив: теперь группа - это Прусикин и Таюрская
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Группа Little Big
Группа Little Big Фото: Instagram

Лидер Little Big Илья Прусикин выступил с важным заявлением. Из-за переезда Ильи и Софьи коллектив больше не сможет выступать в полном составе.

Объявление появилось на официальной странице группы в соцсетях:

"Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств теперь Little Big - это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут".

Отметим, что ушедшие солисты никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, певцы остались в России. Прусикин и Таюрская, по данным СМИ, сейчас проживают в США. 

Возвращаться в родную страну Илья и Софья не планируют. Пара расположилась в Лос-Анджелесе, где буквально начала новую жизнь. Артисты продолжают активно выступать и давать концерты. 

Недавно они появились на совместной фотографии с Аллой Пугачевой в Израиле. 

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