Little Big распустили коллектив: теперь группа - это Прусикин и Таюрская

Объявление появилось на официальной странице группы в соцсетях:

"Дорогие друзья, на данный момент в силу сложившихся обстоятельств теперь Little Big - это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут".

Отметим, что ушедшие солисты никак не прокомментировали перемены. Судя по соцсетям Макарова и Лиссова, певцы остались в России. Прусикин и Таюрская, по данным СМИ, сейчас проживают в США.