Кудрин утвердил у Путина схему раздела Yandex

Глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин в ночь на пятницу утвердил с президентом РФ Владимиром Путиным схему раздела активов интернет-компании Yandex, а также договорился о своем переходе в ее руководство, сообщили в пятницу, 25 ноября, издания The Bell и российский Forbes со ссылкой на анонимные источники.

По их данным, у Yandex появится новая материнская компания, зарегистрированная в России, вместо нынешней, зарегистрированной в Нидерландах. Ее возглавит Кудрин, который получит за это 5 процентов акций, что соответствует примерно 300 млн долларов. Кудрин и оставшиеся в России менеджеры Yandex будут контролировать компанию в России и принимать ключевые решения. Основатель компании Аркадий Волож, уехавший в Израиль, получит лицензии на развитие за пределами России беспилотных автомобилей и облачных сервисов, образовательного сервиса "Яндекс.Практикум" и сервиса по распознаванию изображений "Толоки".