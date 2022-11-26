Американская певица и актриса Айрин Кара умерла в возрасте 63 лет. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ее агент Джудит Муз на странице артистки в Twitter.
Скончалась известная американская певица и актриса Айрин Кара
Скончалась известная американская певица и актриса Айрин Кара
"С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее семьи", - говорится в заявлении Муз.
Артистка умерла в своем доме в штате Флорида. Причина смерти устанавливается.
Айрин Кара – получила премию "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Она стала известной после исполнения песни What a Feeling, ставшей саундтреком к фильму "Танец-вспышка", а также благодаря участию в картине "Слава"
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