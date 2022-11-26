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Скончалась известная американская певица и актриса Айрин Кара

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Скончалась известная американская певица и актриса Айрин Кара
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Айрин Кара
Айрин Кара Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Американская певица и актриса Айрин Кара умерла в возрасте 63 лет. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил ее агент Джудит Муз на странице артистки в Twitter.

"С глубокой грустью сообщаю о кончине Айрин Кары от имени ее семьи", - говорится в заявлении Муз​​​.

Артистка умерла в своем доме в штате Флорида. Причина смерти устанавливается.

Айрин Кара – получила премию "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми". Она стала известной после исполнения песни What a Feeling, ставшей саундтреком к фильму "Танец-вспышка", а также благодаря участию в картине "Слава"

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