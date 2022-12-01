Как это устроено, или что важно учитывать перед покупкой телефона?

При создании нового стекла Kunlun инженеры Huawei позаимствовали прочные свойства железобетона и учли привычки пользователей телефонов, тем самым увеличив устойчивость стекла к падениям в 10 раз по сравнению с предыдущими моделями. Версия Mate 50 Pro в веганской коже стала первым смартфоном, получившим пятизвездочный сертификат швейцарской компании SGS за устойчивость стекла к падению.

Мощность, которая не подведет

После того, как было решено, что внешний вид и материалы телефона соответствуют критериям, установленным покупателем, необходимо убедиться, обеспечат ли технологические возможности устройства надежную поддержку в течение дня.

«Одной из первых проблем, с которыми сталкивается большинство пользователей смартфонов, является память. Отраслевые исследования показывают, что по мере накопления фотографий и видеоклипов объем оставшейся памяти на устройстве часто быстро уменьшается уже через полгода или год после его покупки. Поэтому компания Huawei внедрила в новую модель Mate функцию SuperStorage, которая автоматически выявляет дубликаты файлов и приложений, которыми пользователь какое-то время не пользовался, и сокращает потребление ими объема. В тестах было доказано, что SuperStorage позволяет сэкономить до 20 ГБ, оставляя больше места для фотографий, видеоклипов, а также игр», — говорит эксперт.

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Второй важный критерий — время работы аккумулятора. С этой целью компания Huawei разработала технологию SuperEnergy Boosting, отвечающую требованиям быстро меняющегося образа жизни современных пользователей смартфонов. Когда уровень заряда аккумулятора падает до 1 %, SuperEnergy Boosting объединяет оставшуюся энергию, чтобы обеспечить три часа работы в режиме ожидания или 12 минут разговоров.