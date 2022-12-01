Внешний вид смартфона — важный критерий выбора, но не менее важно оценить производительность устройства и другие технологические факторы или то, «как это устроено». Сегодня пользователи телефонов уделяют все больше внимания качеству материалов и соответствию функций телефона их повседневным потребностям, поэтому эксперт технологической компании Huawei рассказывает о технологических возможностях новейших смартфонов, что будет полезно знать каждому пользователю
Как это устроено, или что важно учитывать перед покупкой телефона?
Первое впечатление – визуальные ощущения
При выборе нового устройства или любого другого товара первым решающим критерием является именно внешний вид и все остальное, что мы можем оценить на вид и на ощупь. Если после этого первого шага чувства будут скорее негативными, вероятно, различные другие факторы не смогут убедить потенциального покупателя в обратном. Поэтому при поиске нового смартфона необходимо начинать с полноценного анализа внешнего вида — цвета, материалов, эргономики, веса, а также дизайна.
«Первое, что обычно бросается в глаза любому из нас, — это особенности дизайна. Например, новый Huawei Mate 50 Pro доступен в специальной оранжевой версии из веганской кожи, которая, благодаря легкому материалу на основе стекловолокна, обеспечивает мягкие и удобные прикосновения, сохраняя при этом отличную ударопрочность и гибкость. Таким образом, пользователь может не беспокоиться об износе корпуса устройства после относительно короткого периода использования», — говорит Микус Тиллерс (Mikus Tillers), руководитель отдела по обучению продукции Huawei.
Что касается качественных и экологичных материалов, исследования в области технологий показывают, что половина случаев технического обслуживания смартфонов напрямую связана с треснувшими или разбитыми экранами. Небольшой трещины на стекле часто бывает достаточно для того, чтобы потребовался ремонт или даже замена всего экрана, средней рамки и аккумулятора. Поэтому компания Huawei хотела создать практически небьющийся экран, чтобы избавить пользователей от регулярных визитов в места ремонта телефонов и от дополнительных расходов.
При создании нового стекла Kunlun инженеры Huawei позаимствовали прочные свойства железобетона и учли привычки пользователей телефонов, тем самым увеличив устойчивость стекла к падениям в 10 раз по сравнению с предыдущими моделями. Версия Mate 50 Pro в веганской коже стала первым смартфоном, получившим пятизвездочный сертификат швейцарской компании SGS за устойчивость стекла к падению.
Мощность, которая не подведет
После того, как было решено, что внешний вид и материалы телефона соответствуют критериям, установленным покупателем, необходимо убедиться, обеспечат ли технологические возможности устройства надежную поддержку в течение дня.
«Одной из первых проблем, с которыми сталкивается большинство пользователей смартфонов, является память. Отраслевые исследования показывают, что по мере накопления фотографий и видеоклипов объем оставшейся памяти на устройстве часто быстро уменьшается уже через полгода или год после его покупки. Поэтому компания Huawei внедрила в новую модель Mate функцию SuperStorage, которая автоматически выявляет дубликаты файлов и приложений, которыми пользователь какое-то время не пользовался, и сокращает потребление ими объема. В тестах было доказано, что SuperStorage позволяет сэкономить до 20 ГБ, оставляя больше места для фотографий, видеоклипов, а также игр», — говорит эксперт.
Второй важный критерий — время работы аккумулятора. С этой целью компания Huawei разработала технологию SuperEnergy Boosting, отвечающую требованиям быстро меняющегося образа жизни современных пользователей смартфонов. Когда уровень заряда аккумулятора падает до 1 %, SuperEnergy Boosting объединяет оставшуюся энергию, чтобы обеспечить три часа работы в режиме ожидания или 12 минут разговоров.
Сегодня ассортимент смартфонов настолько широк, что вы найдете наиболее подходящее решение для любых целей. Однако перед покупкой важно обратить внимание на вышеперечисленные критерии, чтобы использование телефона было приятным и удобным в течение длительного времени.