"Ваш личный альтернативный Иисус. Возможности форм жизни в мультивселенной безграничны". Так звучит часть описания выставки эстонского художника Сандера Раудсеппа в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко. Меньше чем через месяц после открытия она стала причиной настоящего арт-скандала во втором по величине городе Латвии. Что произошло? RUS TVNET разбирался в конфликте на всех уровнях.
Охота на пенисы. Почему Даугавпилс стал центром арт-скандала?
Выставка керамических работ Раудсеппа "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни", посвященная теме смерти и загробного мира, открылась в Центре Марка Ротко в конце октября. Меньше чем через месяц в СМИ появилась информация об изменениях в экспозиции, причиной чего стали обращения горожан, "религиозных и национально-культурных обществ".
Одним из "вдохновителей" изменений в экспозиции стал первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев (Русский союз Латвии). "Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах", - сообщил он тогда.
"Абсолютное большинство даугавпилчан". Кто и на что обиделся?
Вопреки первой озвученной информации удалена была не вся экспозиция Раудсеппа, а только самые "экстремальные" экспонаты из серии "Твой собственный альтернативный Иисус". Всего их три: "Диксус" - крест с пенисами, "Узи" - пистолет-автомат, превращающийся в фигурку Иисуса, который также держит в руках оружие, и "Нация - стадо баранов" - волк верхом на кресте.
Bildē redzamo instalāciju noņēma no izstādes Rotko mākslas centrā “ticīgo jūtu aizskaršanas” dēļ. Cik noprotams, to lika noņemt vicemērs Vasiļjevs. Tagad Daugavpils dome cenzē jau arī mākslu.— dainis💙💛🍉 (@miglaanz) November 27, 2022
Bildes avots: https://t.co/AbPX2K91my pic.twitter.com/wXQFrFAewH
Решение об удалении скандальных экспонатов было принято на основании обращений в городскую думу и шума в соцсетях. Никакая экспертиза при этом не проводилась - это подтвердили и Алексей Васильев, и директор Арт-центра Ротко Марис Чачка. Как RUS TVNET рассказал последний, писем с жалобами было как минимум несколько. Первое подписали высокопоставленные представители даугавпилсских католиков, лютеран, православных и старообрядцев - епископы Янис Булис, Эйнар Алпе, православный епископ Александр и председатель Центрального совета старообрядческой церкви Андрей Соколов.
"Многие экспонаты этой экспозиции используют сакральную христианскую символику, намеренно сочетая ее с неприемлемыми для верующих христиан плотскими вещами. [...] Христиане в наших церквях смущены и глубоко сбиты с толку увиденным. Выставление этих работ в публичном пространстве мы рассматриваем как недопустимое вмешательство в сакральное пространство, считаем, что они пропагандируют в обществе ненависть к христианству. [...] Призываем принять меры по удалению из экспозиции тех экспонатов, которые вызывают недоумение и сбивают с толку верующих и гостей Даугавпилса", - сказано в письме.
"Вы когда-нибудь видели документ, подписанный представителями четырех разных конфессий?!" - с нажимом поинтересовался у RUS TVNET Алексей Васильев, во время разговора не раз упомянув о "защите чувств верующих", но признав, что не имеет художественного образования.
Вторым обращением стало коллективное письмо от 33 жителей города (в нем подписавшиеся предлагали пригласить священника для "очистки" помещений арт-центра), третье - от еврейской общины Даугавпилса. Эти и еще некоторое количество обращений первый вице-мэр Даугавпилса назвал высказыванием "абсолютного большинства даугавпилчан" и "десятков тысяч человек".
По словам Чачки, на введение изменений в экспозицию он пошел из-за давления со стороны самоуправления, а в Конституции Латвии четко сказано о недопустимости цензуры. "Автор играл с символами жизни после смерти, нельзя рассматривать только часть выставки, вырвав ее из контекста, а искусство это не только то, что мы видим из окна, могут быть разные взгляды на жизнь", - рассказал он RUS TVNET.
При этом Алексей Васильев уверяет, что выставка не была обозначена как предназначенная только для совершеннолетних посетителей, с чем не согласен Чачка - по его словам, соответствующие предупреждения на трех языках установлены на входе и в кассах учреждения.
"Уроки вынесены, руководство предупреждено, и если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы, и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать следующие выставки с учетом пожеланий людей", - ранее в СМИ высказал предупреждение Васильев.
Pēc Daugavpils domes spiediena Rotko centrā no izstādes izņem darbus ar krustiem, dzimumlocekļiem un ieročiem. https://t.co/DVssRLIRVp pic.twitter.com/Jnt7m8hPPE— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 28, 2022
В пресс-релизе Даугавпилсской думы по результатам конфликта 29 ноября прозвучало еще более странное предложение: "В случае, если отдельные жители или группы жителей желают просмотреть именно убранные экспонаты и поднять дискуссию о христианских ценностях в преамбуле Конституции* - есть возможность договориться с автором работ об индивидуальных персональных выставках".
*Выше в этом же пресс-релизе указано, что "в соответствии с преамбулой Конституции Латвийской Республики идентичность Латвии в европейском культурном пространстве с древних времен формировалась […] христианскими ценностями".
При этом Даугавпилсская дума опровергла информацию о планах уволить Мариса Чачку, который ранее выразил обеспокоенность по поводу этого в СМИ. Алексей Васильев в разговоре с RUS TVNET также подтвердил, что в отношении арт-центра не будут задействованы никакие репрессии.
Реакция автора
Изъятие экспонатов в нескольких постах в Instagram прокомментировал и сам Раудсепп.
"Дошло до того, что определенная группа людей испытывает дискомфорт и ужас перед этим маленьким белым пенисом на кресте. Люди, пожаловавшиеся и выразившие свой гнев, имеют полное право обижаться, это и ожидалось, но не было намеренным. Мое намерение состояло в том, чтобы завязать разговор и привлечь внимание к некоторым проявлениям лицемерия в нашем обществе. Думаю, это сработало, но не так, как я ожидал…
[...] Мне все равно, будет ли эта конкретная скульптура в конечном итоге удалена, поскольку она прекрасно выполнила свою задачу. Я, скорее, беспокоюсь о других художниках, которых может затронуть эта ситуация. Когда вы поддаетесь приказу одного агрессора, вы открываете шлюзы для будущей цензуры других произведений искусства, которые некоторыми также могут быть сочтены оскорбительными".
"[...] На своем веб-сайте для каждого произведения на выставке я даю краткое объяснение моей точки зрения, но, как и ожидалось, каждый может и будет делать свои собственные интерпретации в соответствии со своими взглядами и своим жизненным опытом".
В Минкультуры вызовут представителей Даугавпилсской думы
Инцидент ожидаемо дошел до Министерства культуры, и свой комментарий дал его глава Наурис Пунтулис. "Политическая цензура искусства в демократическом обществе недопустима, это путь в никуда. [...] Принимая во внимание сказанное в Конституции о свободе научного, художественного и иного творчества, я как депутат уже призвал рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Комиссии Сейма по образованию и культуре. В свою очередь, Министерство культуры в ближайшее время пригласит представителей Даугавпилсского самоуправления на встречу", - подчеркнул министр после встречи с Марисом Чачкой.
Действия Васильева также осудили директор Национального художественного музея Мара Лаце и Общество музеев Латвии (LMB), которое в открытом письме призвало вернуть экспонаты.
Уместны ли провокации в искусстве?
История скандального искусства вряд ли короче истории искусства как такового. Многие "провокаторы" становятся любимцами публики - в кино это Квентин Тарантино и Алексей Балабанов, в музыке - Элвис Пресли и Queen, в литературе - Виктор Пелевин и Чак Паланик, и это лишь немногие примеры. Тем временем отношение к излишне "вольнодумным" авторам среди духовенства остается натянутым - не стоит забывать, что в свое время от православной церкви отлучили Льва Толстого.
О судьбах скандального искусства RUS TVNET поговорил с художницей Ксенией Шинковской. "Во все времена людям не нравилось честно смотреть правде в глаза. Чего стоит история с замалеванной фреской Микеланджело "Страшный суд". Или огорчившие зрителей ноги святого Матфея Караваджо. Босху запрещали писать Адама и Еву обнаженными. А дохлые куры и утки, пририсованные поверх мертвых детей на картине Брейгеля "Избиение младенцев"? Видеть проблемы общества тяжело и больно, намного проще отвернуться, закрасить, изъять", - рассказала она.
Шинковская также добавила, что считает работы Сандера не провокацией, а метафорой и "призывом к диалогу на тему бездуховности современного общества". "Печально от того, что становится понятно, насколько люди, находящиеся в управлении городом, далеки от культуры как таковой. Страшно от того, что такие силовые решения вопросов выглядят авторитарными и тоталитарными. А к чему это ведет в широком смысле - понятно на примере происходящего сейчас в мире".
Сандер Раудсепп
Сандер Раудсепп обучался в Эстонской академии художеств, в 2017 году став магистром керамики. Преподает в региональном учебном центре Курессааре. В выставках участвует с 2007 года.
Наиболее известен своими сложносочиненными керамическими скульптурами. В качестве источников вдохновения он называет религию, теории заговора, неуместные шутки, психоделию, жизнь и смерть, детские заблуждения и прочее.
Выставка в Центре Марка Ротко доступна до 19 февраля 2023 года.
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