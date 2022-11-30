Охота на пенисы. Почему Даугавпилс стал центром арт-скандала?

Шинковская также добавила, что считает работы Сандера не провокацией, а метафорой и "призывом к диалогу на тему бездуховности современного общества". "Печально от того, что становится понятно, насколько люди, находящиеся в управлении городом, далеки от культуры как таковой. Страшно от того, что такие силовые решения вопросов выглядят авторитарными и тоталитарными. А к чему это ведет в широком смысле - понятно на примере происходящего сейчас в мире".

Сандер Раудсепп

Сандер Раудсепп обучался в Эстонской академии художеств, в 2017 году став магистром керамики. Преподает в региональном учебном центре Курессааре. В выставках участвует с 2007 года.

Наиболее известен своими сложносочиненными керамическими скульптурами. В качестве источников вдохновения он называет религию, теории заговора, неуместные шутки, психоделию, жизнь и смерть, детские заблуждения и прочее.

Выставка в Центре Марка Ротко доступна до 19 февраля 2023 года.