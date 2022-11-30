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Охота на пенисы. Почему Даугавпилс стал центром арт-скандала?

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Охота на пенисы. Почему Даугавпилс стал центром арт-скандала?
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"Ваш личный альтернативный Иисус. Возможности форм жизни в мультивселенной безграничны". Так звучит часть описания выставки эстонского художника Сандера Раудсеппа в Даугавпилсском арт-центре им. Марка Ротко. Меньше чем через месяц после открытия она стала причиной настоящего арт-скандала во втором по величине городе Латвии. Что произошло? RUS TVNET разбирался в конфликте на всех уровнях.

Выставка керамических работ Раудсеппа "Смертельное желание добраться по ту сторону жизни", посвященная теме смерти и загробного мира, открылась в Центре Марка Ротко в конце октября. Меньше чем через месяц в СМИ появилась информация об изменениях в экспозиции, причиной чего стали обращения горожан, "религиозных и национально-культурных обществ".

Одним из "вдохновителей" изменений в экспозиции стал первый вице-мэр Даугавпилса Алексей Васильев (Русский союз Латвии). "Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах", - сообщил он тогда.

"Абсолютное большинство даугавпилчан". Кто и на что обиделся?

Вопреки первой озвученной информации удалена была не вся экспозиция Раудсеппа, а только самые "экстремальные" экспонаты из серии "Твой собственный альтернативный Иисус". Всего их три: "Диксус" - крест с пенисами, "Узи" - пистолет-автомат, превращающийся в фигурку Иисуса, который также держит в руках оружие, и "Нация - стадо баранов" - волк верхом на кресте.

Решение об удалении скандальных экспонатов было принято на основании обращений в городскую думу и шума в соцсетях. Никакая экспертиза при этом не проводилась - это подтвердили и Алексей Васильев, и директор Арт-центра Ротко Марис Чачка. Как RUS TVNET рассказал последний, писем с жалобами было как минимум несколько. Первое подписали высокопоставленные представители даугавпилсских католиков, лютеран, православных и старообрядцев - епископы Янис Булис, Эйнар Алпе, православный епископ Александр и председатель Центрального совета старообрядческой церкви Андрей Соколов.

"Многие экспонаты этой экспозиции используют сакральную христианскую символику, намеренно сочетая ее с неприемлемыми для верующих христиан плотскими вещами. [...] Христиане в наших церквях смущены и глубоко сбиты с толку увиденным. Выставление этих работ в публичном пространстве мы рассматриваем как недопустимое вмешательство в сакральное пространство, считаем, что они пропагандируют в обществе ненависть к христианству. [...] Призываем принять меры по удалению из экспозиции тех экспонатов, которые вызывают недоумение и сбивают с толку верующих и гостей Даугавпилса", - сказано в письме.

"Вы когда-нибудь видели документ, подписанный представителями четырех разных конфессий?!" - с нажимом поинтересовался у RUS TVNET Алексей Васильев, во время разговора не раз упомянув о "защите чувств верующих", но признав, что не имеет художественного образования.

Вторым обращением стало коллективное письмо от 33 жителей города (в нем подписавшиеся предлагали пригласить священника для "очистки" помещений арт-центра), третье - от еврейской общины Даугавпилса. Эти и еще некоторое количество обращений первый вице-мэр Даугавпилса назвал высказыванием "абсолютного большинства даугавпилчан" и "десятков тысяч человек".

По словам Чачки, на введение изменений в экспозицию он пошел из-за давления со стороны самоуправления, а в Конституции Латвии четко сказано о недопустимости цензуры. "Автор играл с символами жизни после смерти, нельзя рассматривать только часть выставки, вырвав ее из контекста, а искусство это не только то, что мы видим из окна, могут быть разные взгляды на жизнь", - рассказал он RUS TVNET.

При этом Алексей Васильев уверяет, что выставка не была обозначена как предназначенная только для совершеннолетних посетителей, с чем не согласен Чачка - по его словам, соответствующие предупреждения на трех языках установлены на входе и в кассах учреждения.

"Уроки вынесены, руководство предупреждено, и если еще раз подобное произойдет, будут совсем другие выводы, и руководство города вместе с Управлением культуры будет оценивать следующие выставки с учетом пожеланий людей", - ранее в СМИ высказал предупреждение Васильев.

В пресс-релизе Даугавпилсской думы по результатам конфликта 29 ноября прозвучало еще более странное предложение: "В случае, если отдельные жители или группы жителей желают просмотреть именно убранные экспонаты и поднять дискуссию о христианских ценностях в преамбуле Конституции* - есть возможность договориться с автором работ об индивидуальных персональных выставках".

*Выше в этом же пресс-релизе указано, что "в соответствии с преамбулой Конституции Латвийской Республики идентичность Латвии в европейском культурном пространстве с древних времен формировалась […] христианскими ценностями".

При этом Даугавпилсская дума опровергла информацию о планах уволить Мариса Чачку, который ранее выразил обеспокоенность по поводу этого в СМИ. Алексей Васильев в разговоре с RUS TVNET также подтвердил, что в отношении арт-центра не будут задействованы никакие репрессии.

Реакция автора

Изъятие экспонатов в нескольких постах в Instagram прокомментировал и сам Раудсепп.

"Дошло до того, что определенная группа людей испытывает дискомфорт и ужас перед этим маленьким белым пенисом на кресте. Люди, пожаловавшиеся и выразившие свой гнев, имеют полное право обижаться, это и ожидалось, но не было намеренным. Мое намерение состояло в том, чтобы завязать разговор и привлечь внимание к некоторым проявлениям лицемерия в нашем обществе. Думаю, это сработало, но не так, как я ожидал…

[...] Мне все равно, будет ли эта конкретная скульптура в конечном итоге удалена, поскольку она прекрасно выполнила свою задачу. Я, скорее, беспокоюсь о других художниках, которых может затронуть эта ситуация. Когда вы поддаетесь приказу одного агрессора, вы открываете шлюзы для будущей цензуры других произведений искусства, которые некоторыми также могут быть сочтены  оскорбительными".

"[...] На своем веб-сайте для каждого произведения на выставке я даю краткое объяснение моей точки зрения, но, как и ожидалось, каждый может и будет делать свои собственные интерпретации в соответствии со своими взглядами и своим жизненным опытом".

В Минкультуры вызовут представителей Даугавпилсской думы

Инцидент ожидаемо дошел до Министерства культуры, и свой комментарий дал его глава Наурис Пунтулис. "Политическая цензура искусства в демократическом обществе недопустима, это путь в никуда. [...] Принимая во внимание сказанное в Конституции о свободе научного, художественного и иного творчества, я как депутат уже призвал рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании Комиссии Сейма по образованию и культуре. В свою очередь, Министерство культуры в ближайшее время пригласит представителей Даугавпилсского самоуправления на встречу", - подчеркнул министр после встречи с Марисом Чачкой.

Действия Васильева также осудили директор Национального художественного музея Мара Лаце и Общество музеев Латвии (LMB), которое в открытом письме призвало вернуть экспонаты.

Уместны ли провокации в искусстве?

История скандального искусства вряд ли короче истории искусства как такового. Многие "провокаторы" становятся любимцами публики - в кино это Квентин Тарантино и Алексей Балабанов, в музыке - Элвис Пресли и Queen, в литературе - Виктор Пелевин и Чак Паланик, и это лишь немногие примеры. Тем временем отношение к излишне "вольнодумным" авторам среди духовенства остается натянутым - не стоит забывать, что в свое время от православной церкви отлучили Льва Толстого.

О судьбах скандального искусства RUS TVNET поговорил с художницей Ксенией Шинковской. "Во все времена людям не нравилось честно смотреть правде в глаза. Чего стоит история с замалеванной фреской Микеланджело "Страшный суд". Или огорчившие зрителей ноги святого Матфея Караваджо. Босху запрещали писать Адама и Еву обнаженными. А дохлые куры и утки, пририсованные поверх мертвых детей на картине Брейгеля "Избиение младенцев"? Видеть проблемы общества тяжело и больно, намного проще отвернуться, закрасить, изъять", - рассказала она.

Шинковская также добавила, что считает работы Сандера не провокацией, а метафорой и "призывом к диалогу на тему бездуховности современного общества". "Печально от того, что становится понятно, насколько люди, находящиеся в управлении городом, далеки от культуры как таковой. Страшно от того, что такие силовые решения вопросов выглядят авторитарными и тоталитарными. А к чему это ведет в широком смысле - понятно на примере происходящего сейчас в мире".

Сандер Раудсепп

Сандер Раудсепп обучался в Эстонской академии художеств, в 2017 году став магистром керамики. Преподает в региональном учебном центре Курессааре. В выставках участвует с 2007 года.

Наиболее известен своими сложносочиненными керамическими скульптурами. В качестве источников вдохновения он называет религию, теории заговора, неуместные шутки, психоделию, жизнь и смерть, детские заблуждения и прочее.

Выставка в Центре Марка Ротко доступна до 19 февраля 2023 года.

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