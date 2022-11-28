В Даугавпилсе с выставки убрали работы эстонского скульптора, они оскорбляли чувства горожан

По словам первого вице-мэра города Алексея Васильева выставленные работы эстонского художника оскорбляли чувства людей. Первый вице-мэр города утверждает, что в думу стали поступать жалобы и письма от жителей города, полные возмущения.

После того, как спорные работы художника были сняты с выставки чувствам горожан ничего не угрожает. "Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах", - сказал первый вице-мэр Алексей Васильев.