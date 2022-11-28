В ноябре несколько работ эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа были убраны с выставки современного искусства в Центре Марка Ротко по распоряжению Даугавпилсской городской думы.
Внимание!
В Даугавпилсе с выставки убрали работы эстонского скульптора, они оскорбляли чувства горожан
По словам первого вице-мэра города Алексея Васильева выставленные работы эстонского художника оскорбляли чувства людей. Первый вице-мэр города утверждает, что в думу стали поступать жалобы и письма от жителей города, полные возмущения.
"Большинство горожан, религиозные организации, национально-культурные общества писали возмущенные письма", - заявил Алексея Васильев в даугавпилсской газете "Наш город".
Bildē redzamo instalāciju noņēma no izstādes Rotko mākslas centrā “ticīgo jūtu aizskaršanas” dēļ. Cik noprotams, to lika noņemt vicemērs Vasiļjevs. Tagad Daugavpils dome cenzē jau arī mākslu.— dainis💙💛🍉 (@miglaanz) November 27, 2022
Bildes avots: https://t.co/AbPX2K91my pic.twitter.com/wXQFrFAewH
После того, как спорные работы художника были сняты с выставки чувствам горожан ничего не угрожает. "Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах", - сказал первый вице-мэр Алексей Васильев.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!