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В Даугавпилсе с выставки убрали работы эстонского скульптора, они оскорбляли чувства горожан

rus.tvnet.lv
В Даугавпилсе с выставки убрали работы эстонского скульптора, они оскорбляли чувства горожан
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Даугавпилсская дума
Даугавпилсская дума Фото: daugavpils24.lv

В ноябре несколько работ эстонского скульптора Сандерса Раудсеппа были убраны с выставки современного искусства в Центре Марка Ротко по распоряжению Даугавпилсской городской думы. 

По словам первого вице-мэра города Алексея Васильева выставленные работы эстонского художника оскорбляли чувства людей. Первый вице-мэр города утверждает, что в думу стали поступать жалобы и письма от жителей города, полные возмущения.

"Большинство горожан, религиозные организации, национально-культурные общества писали возмущенные письма", - заявил Алексея Васильев в даугавпилсской газете "Наш город".

После того, как спорные работы художника были сняты с выставки чувствам горожан ничего не угрожает. "Теперь можно идти в Центр Ротко, и никто не будет оскорблен в своих чувствах", - сказал первый вице-мэр Алексей Васильев.

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