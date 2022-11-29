В Иманте в очередной раз поймали водителя без прав с кучей неоплаченных штрафов

На просьбу предоставить водительское удостоверение мужчина ответил, что у него его нет. В ходе проверки данных водителя выяснилось, что за последние четыре года он уже шесть раз призывался к ответственности за управление транспортным средством без прав, кроме того, у него более десятка неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.