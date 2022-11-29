В субботу, 26 ноября, вскоре после 3 часов ночи во время патрулирования в Иманте сотрудники муниципальной полиции Риги заметили автомобиль BMW, водитель которого, участвуя в дорожном движении, не обратил внимание на дорожный знак "Уступи дорогу" и не пропустил транспортное средство, двигавшееся по главной дороге.
В Иманте в очередной раз поймали водителя без прав с кучей неоплаченных штрафов
В Иманте в очередной раз поймали водителя без прав с кучей неоплаченных штрафов
При помощи специальных световых и звуковых сигналов стражи порядка остановили нарушителя и объяснили причину остановки. Водитель сказал, что ехал домой, а знак "Уступи дорогу" не заметил.
На просьбу предоставить водительское удостоверение мужчина ответил, что у него его нет. В ходе проверки данных водителя выяснилось, что за последние четыре года он уже шесть раз призывался к ответственности за управление транспортным средством без прав, кроме того, у него более десятка неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Принимая во внимание ситуацию, на место происшествия прибыл экипаж Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
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