В Курской области России, которая граничит с Украиной, во вторник, 29 ноября, было отключено электричество в двух районах, и местные власти обвинили в этом украинскую армию.
Власти РФ: часть Курской области осталась без света после обстрела со стороны Украины
"Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения", - написал губернатор области Роман Старовойт. По его словам, о пострадавших пока неизвестно.
В результате попаданий по объекту энергоснабжения Суджанский и Кореневский районы, граничащие с Сумской областью, "частично обесточены", утверждают власти региона.
Сообщения об обстрелах незадолго до этого появлялись в соцсетях, но детального подтверждения информации об отключении электроэнергии и о его масштабах пока нет.
Украина никак не комментировала утверждения об обстреле.
В России время от времени происходят пожары и взрывы нефтебаз:
6 ноября произошли взрывы на нефтяной базе в Белгородской области;
16 ноября произошел взрыв на нефтяной базе в Орловском районе;
19 ноября на газопроводе под Санкт-Петербургом произошел взрыв;
27 ноября на территории Ангарской нефтехимической компании в Сибири вспыхнул крупный пожар.
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