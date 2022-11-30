Власти РФ: часть Курской области осталась без света после обстрела со стороны Украины

"Прямо сейчас ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения", - написал губернатор области Роман Старовойт. По его словам, о пострадавших пока неизвестно.

В результате попаданий по объекту энергоснабжения Суджанский и Кореневский районы, граничащие с Сумской областью, "частично обесточены", утверждают власти региона.

Сообщения об обстрелах незадолго до этого появлялись в соцсетях, но детального подтверждения информации об отключении электроэнергии и о его масштабах пока нет.

Украина никак не комментировала утверждения об обстреле.

В России время от времени происходят пожары и взрывы нефтебаз:

6 ноября произошли взрывы на нефтяной базе в Белгородской области;

16 ноября произошел взрыв на нефтяной базе в Орловском районе;

19 ноября на газопроводе под Санкт-Петербургом произошел взрыв;

27 ноября на территории Ангарской нефтехимической компании в Сибири вспыхнул крупный пожар.