Казахстан не хочет нарушать санкции и ввязываться в новый план Путина

"Казахстан не допустит использования своей территории для обхода западных санкций и будет оценивать этот газовый проект с учетом рисков, связанных с санкциями", - заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

По словам дипломата, проект, в рамках которого Кремль предложил скоординировать действия по вопросам экспорта газа, должен быть тщательно проанализирован перед принятием каких-либо решений.

Идея газового союза предусматривает, что с помощью Казахстана и Узбекистана Россия могла бы увеличить поставки газа в Китай, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

После прекращения поставок газа почти всем европейским потребителям и потери газопровода "Северный поток" стоимостью 17 миллиардов евро "Газпром" поставляет в Европу лишь десятую часть довоенных объемов.

В настоящее время ведется строительство газопровода "Сила Сибири", который позволит поставлять в Китай до 35 млрд кубометров газа. Ожидается, что трубопровод заработает в 2024 году и компенсирует часть прежнего экспорта в Европейский союз.

По словам Новака, Россия видит "большие возможности" в сотрудничестве со странами Центральной Азии в плане поставок газа в Китай. Однако казахстанские власти хотят дистанцироваться от России, которая начала войну в Украине и стала "мировым рекордсменом" в области санкций.

В сентябре Казахстан начал экспорт нефти в обход территории России. Страна также ищет альтернативные пути поставок урана.

Уже в августе власти Казахстана отказались нарушать санкции, поэтому казахстанское отделение "Сбербанка" покинуло местный рынок. В ноябре холдинг KAZ Minerals заморозил инвестиции в совместный с Россией проект на Чукотке, где в 2028 году должен был заработать горно-шахтный комбинат.