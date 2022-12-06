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Pasažieru vilciens: задерживается движение поездов

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Pasažieru vilciens: задерживается движение поездов
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Электричка в Риге
Электричка в Риге Фото: Sintija Zandersone/LETA

Из-за дорожно-транспортного происшествия движение поездов на линии Айзкраукле во вторник утром, 6 декабря, задерживается, сообщает Pasažieru vilciens.

Также отменена электричка Рига - Слока, которая должна была отправиться из Риги в 6:00 утра, а также поезд Слока - Рига, который должен был отправиться из Слоки в 7:04.

Электричка из Тукумса в Ригу, вышедшая со станции Тукумс-2 в 7:04, следует из Слоки в Ригу со всеми остановками.

Pasažieru vilciens также информирует, что поезд Лиелварде - Рига, отправившийся из Лиелварде в 4:53 утра, опоздал на 80 минут из-за дорожно-транспортного происшествия. Поезд ожидал приезда скорой медицинской помощи на станции Шкиротава.

Так, поезд Рига - Огре, вышедший из Риги в 6:09 утра, остановился в Шкиротаве, а поезд Айзкраукле - Рига, вышедший из Айзкраукле в 5:20 утра, остановился в Саласпилсе.

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