Pasažieru vilciens: задерживается движение поездов

⌚️Vilciens Nr. 6301 Rīga (06.47)-Dubulti (07.21) brauc ar 36 minūšu kavējumu, sasaiste ar vilcienu Nr. 6203 Aizkraukle (05.20)-Rīga (06.41). — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 6, 2022

Также отменена электричка Рига - Слока, которая должна была отправиться из Риги в 6:00 утра, а также поезд Слока - Рига, который должен был отправиться из Слоки в 7:04.

Электричка из Тукумса в Ригу, вышедшая со станции Тукумс-2 в 7:04, следует из Слоки в Ригу со всеми остановками.

Pasažieru vilciens также информирует, что поезд Лиелварде - Рига, отправившийся из Лиелварде в 4:53 утра, опоздал на 80 минут из-за дорожно-транспортного происшествия. Поезд ожидал приезда скорой медицинской помощи на станции Шкиротава.

Так, поезд Рига - Огре, вышедший из Риги в 6:09 утра, остановился в Шкиротаве, а поезд Айзкраукле - Рига, вышедший из Айзкраукле в 5:20 утра, остановился в Саласпилсе.