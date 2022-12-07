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Можно ли прожить в Латвии, питаясь на 100 евро в месяц?

rus.tvnet.lv
Можно ли прожить в Латвии, питаясь на 100 евро в месяц?
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Фото: TikTok/Twitter.com/Ekrānšāviņš

Можно ли прожить на 200 евро в месяц? На 160 евро? На 100 евро? В соцсетях тысячи подписчиков привлекают люди, которые бросают себе вызов: "выжить" месяц на определенную сумму денег. Челленджи с питанием стали новым трендом.

Так можно ли прожить на 100 евро в месяц? 

Пользовательница TikTok @maritaakmenkalne в своем профиле опубликовала уже несколько таких челленджей. Вызов с питанием - ее последний проект, который уже завершен. Марита бросила себе вызов - потратить за месяц лишь 100 евро на еду.

@maritaakmenkalne Šodien sākas eksperiments, un 1/3 naudas jau ir iztērēta. Jūtu, ka tas nebūs viegli. Nākamais video rīt ap 22:00 #100eiroizaicinājums ♬ Seven Nation Army - 苏七岁

В первый день челленджа Марита ела овсянку с чаем на завтрак, а также ходила закупаться. Вывод: "Первый день эксперимента - и треть денег ушла! Однако у меня много всего-чего, и больше закупаться мне не нужно. Я чувствую, что это будет непросто", - рассказывала Марита.

В своих постах в TikTok каждый день она записывает, как  справляется с челленджем.

На 23-й день до конца вызова оставалось 8 дней и 4,54 евро. 

"Ну такие мы есть! Можем выжить в любых обстоятельствах. Мои предки выжили в Сибири - так что 100 евро в месяц для нас никакая не проблема". 

"28-й день. Близится финиш. Осталось два дня и 62 цента. Надоело ужасно! Но за этот месяц я усовершенствовала свои кулинарные навыки", - говорит Марита. 

Вывод последнего дня челленджа: "День 30-й. Может, завтра продолжу, пока не могу разобраться. Так как продукты еще имеются, их все равно придется есть. Интересно, как долго можно будет протянуть. Но, в принципе, эксперимент закончился, цель была продержаться 30 дней на 100 евро, и она достигнута. (...) Вывод - это возможно, но скромно и оскорбительно. Грустно! Так не нужно!"

Повлияли ли ограничения в еду на здоровье? Опыт Мариты печальный: "35-й день. Все плохо. Хотела получить экстра-деньги, сдав кровь, но у меня ее не взяли. Поскольку гемоглобин низкий. 122, а самый низкий у женщин - 120, а чтобы быть донором должен быть как минимум 125 Hb.

Hb - это уровень железа в крови, который наш организм легко усваивает с мясом. Витамины необходимы для того, чтобы железо всасывалось в кровь. Целый месяц ни то, ни другое не было у меня в норме.

Можно сделать вывод, что на 100 евро можно выжить, но нельзя поддерживать хорошее здоровье. Завтра съем последние вареники и картошку, и заканчивается это сумасшествие".

Бюджет 160 евро в месяц 

Пользователь Twitter Deksnis относится к себе более бережно: его лимит для челленджа - максимум 160 евро.

"Ради прикола посчитал, сколько в этом месяце потратил на продукты (включая перекусы вне дома/еду из bolt). Вышло 395 евро в месяц".

Некоторым комментаторам кажется, что в этом челлендже нет ничего такого, поскольку какие-то люди так и живут. 

"Мои расходы на питание 01.11-30.11 - покупка продуктов на 60,20 евро + 3,50 за один обед вне дома. Итого - 63,70. И это не вызов, а нормальная повседневная жизнь. Что с вами не так, ребята?"

А кому-то кажется, что 160 евро маловато.

"160... Ты научился фотосинтезу?"

Челлендж Дексниса начался недавно, и пока кажется, что все идет хорошо. 

"День 1/28 - 160 евро бюджета.

Вычисленная сумма за еду:

Завтрак: 0,73 евро

Обед: 1,90 евро

Ужин: 2,10 евро

ВСЕГО: 4,73 евро

Остаток бюджета: 155,27 евро"

Вызовы Мариты и Дексниса вызвали большой интерес. Пожалуй, самая интересная часть челленджей - это комментарии, где люди делятся своим опытом, советами и рецептами. Изучение приемов, как жить дешевле и вкусно питаться, не тратя лишнего, всегда полезно. А этой зимой особенно.

"Живу с бюджетом +/- 50 € на еду в неделю уже около года. Еще один момент, сильно ограничивающий желание "зайти в магазин" - это установить себе один торговый день в неделю - например, вечер воскресенья! А до тех пор просто нельзя ходить в магазин и точка".

"Капуста, морковь, картофель и брюква + различное мясо, макароны с беконом и овощами, супы! Суп зимой греет мою душу. Пиши, если нужен какой-то рецепт классного супа, дам! Хотя временами ролтон у меня просят 7- и 17-летние. Пусть все у тебя получится, буду следить!"

"Советую покупать чечевицу в мешках по 5 кг.

Вкусно, полезно, недорого.

Используй вместо риса/гречки.

Лук + имбирь + чечевица - выйдет вполне сытная еда".

"Совет от меня: делай больше на долгое время. Быстрый плов. В Mego есть приправа для плова + какой кг риса + 4-5 больших моркови + лук + мясо (если можешь себе позволить. Очень хорошо подходит куриное филе) + масло. Все обжаривается, ставится тушиться, в последнюю очередь добавляется рис. Вуаля!"

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