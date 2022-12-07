Можно ли прожить на 200 евро в месяц? На 160 евро? На 100 евро? В соцсетях тысячи подписчиков привлекают люди, которые бросают себе вызов: "выжить" месяц на определенную сумму денег. Челленджи с питанием стали новым трендом.
Можно ли прожить в Латвии, питаясь на 100 евро в месяц?
Так можно ли прожить на 100 евро в месяц?
Пользовательница TikTok @maritaakmenkalne в своем профиле опубликовала уже несколько таких челленджей. Вызов с питанием - ее последний проект, который уже завершен. Марита бросила себе вызов - потратить за месяц лишь 100 евро на еду.
@maritaakmenkalne Šodien sākas eksperiments, un 1/3 naudas jau ir iztērēta. Jūtu, ka tas nebūs viegli. Nākamais video rīt ap 22:00 #100eiroizaicinājums ♬ Seven Nation Army - 苏七岁
В первый день челленджа Марита ела овсянку с чаем на завтрак, а также ходила закупаться. Вывод: "Первый день эксперимента - и треть денег ушла! Однако у меня много всего-чего, и больше закупаться мне не нужно. Я чувствую, что это будет непросто", - рассказывала Марита.
В своих постах в TikTok каждый день она записывает, как справляется с челленджем.
На 23-й день до конца вызова оставалось 8 дней и 4,54 евро.
"Ну такие мы есть! Можем выжить в любых обстоятельствах. Мои предки выжили в Сибири - так что 100 евро в месяц для нас никакая не проблема".
Skuķis izdzīvo par 100€. Mēness gandrīz galā pic.twitter.com/V7BbMdJv65— 😷лллмбрускø😷 (@winishkoitwitty) November 28, 2022
"28-й день. Близится финиш. Осталось два дня и 62 цента. Надоело ужасно! Но за этот месяц я усовершенствовала свои кулинарные навыки", - говорит Марита.
Вывод последнего дня челленджа: "День 30-й. Может, завтра продолжу, пока не могу разобраться. Так как продукты еще имеются, их все равно придется есть. Интересно, как долго можно будет протянуть. Но, в принципе, эксперимент закончился, цель была продержаться 30 дней на 100 евро, и она достигнута. (...) Вывод - это возможно, но скромно и оскорбительно. Грустно! Так не нужно!"
Повлияли ли ограничения в еду на здоровье? Опыт Мариты печальный: "35-й день. Все плохо. Хотела получить экстра-деньги, сдав кровь, но у меня ее не взяли. Поскольку гемоглобин низкий. 122, а самый низкий у женщин - 120, а чтобы быть донором должен быть как минимум 125 Hb.
Hb - это уровень железа в крови, который наш организм легко усваивает с мясом. Витамины необходимы для того, чтобы железо всасывалось в кровь. Целый месяц ни то, ни другое не было у меня в норме.
Можно сделать вывод, что на 100 евро можно выжить, но нельзя поддерживать хорошее здоровье. Завтра съем последние вареники и картошку, и заканчивается это сумасшествие".
Бюджет 160 евро в месяц
Пользователь Twitter Deksnis относится к себе более бережно: его лимит для челленджа - максимум 160 евро.
Rīt sāku ēšanas taupīšanas 4 ned challenge. Budžets 160 eur, noteikumi - neēst huiņu (roltoni, lidla picas). Wish me luck 🥲— Deksnis (@Janushkaaaaa) November 27, 2022
"Ради прикола посчитал, сколько в этом месяце потратил на продукты (включая перекусы вне дома/еду из bolt). Вышло 395 евро в месяц".
Prikola pēc paskaitīju cik šomēness esmu iztērējis pārtikā (ieskaitot ēšanu ārpus mājas/bolt foodi). Sanāca 395 eur 🤡.— Deksnis (@Janushkaaaaa) November 27, 2022
Некоторым комментаторам кажется, что в этом челлендже нет ничего такого, поскольку какие-то люди так и живут.
"Мои расходы на питание 01.11-30.11 - покупка продуктов на 60,20 евро + 3,50 за один обед вне дома. Итого - 63,70. И это не вызов, а нормальная повседневная жизнь. Что с вами не так, ребята?"
mani izdevumi pārtikai 01.11-30.11 - pārtikas pirkšana 60,20 + 3,50 vienas pusdienas ārpus mājām. Kopā 63,70. Un tas nav nekāds čelendž, bet parasta ikdiena. kas jums kaiš, jaunieši?— Ly (@Lyyyyyyy) December 1, 2022
А кому-то кажется, что 160 евро маловато.
"160... Ты научился фотосинтезу?"
160... Tu fotosintēzi iemācījies?— Lauris (@Kefiirers) November 27, 2022
Челлендж Дексниса начался недавно, и пока кажется, что все идет хорошо.
"День 1/28 - 160 евро бюджета.
Вычисленная сумма за еду:
Завтрак: 0,73 евро
Обед: 1,90 евро
Ужин: 2,10 евро
ВСЕГО: 4,73 евро
Остаток бюджета: 155,27 евро"
Diena 1/28 160 eur budžeta fiasco.— Deksnis (@Janushkaaaaa) November 28, 2022
Aprēķinātās izmaksas pa ēdienreizēm :
Brokastis :0.73 Eur
Pusdienas :1.90 eur
Vakariņas: 2.10 Eur
KOPĀ: 4.73 Eur
Atlikušais budžets: 155.27 EUR pic.twitter.com/FBRxtkhdJd
Вызовы Мариты и Дексниса вызвали большой интерес. Пожалуй, самая интересная часть челленджей - это комментарии, где люди делятся своим опытом, советами и рецептами. Изучение приемов, как жить дешевле и вкусно питаться, не тратя лишнего, всегда полезно. А этой зимой особенно.
"Живу с бюджетом +/- 50 € на еду в неделю уже около года. Еще один момент, сильно ограничивающий желание "зайти в магазин" - это установить себе один торговый день в неделю - например, вечер воскресенья! А до тех пор просто нельзя ходить в магазин и точка".
Dzivoju ar +/- 50€ budžetu uz pārtiku nedēļā jau aptuveni gadu. Vēl kas ļoti ierobežo vēlmi “iebraukt veicī” nosaki sev vienu iepirkšanās dienu nedēļā- piemēram svētdienas vakaru! Un līdz tam vienkārši nedrīkst braukt uz veikalu un punkts.— Eduards Cers (@CersEduards) December 1, 2022
"Капуста, морковь, картофель и брюква + различное мясо, макароны с беконом и овощами, супы! Суп зимой греет мою душу. Пиши, если нужен какой-то рецепт классного супа, дам! Хотя временами ролтон у меня просят 7- и 17-летние. Пусть все у тебя получится, буду следить!"
Kāposts, burkāns, kartupelis, kālis + gaļa visādos veidos, makaroni ar bekonu un dārzeņiem, zupas! Man ziemā zupa silda dvēseli. Raksti, ja gribi kādu foršu zupas recepti, iedošu! Roltonus gan man ik pa laikam pieprasa 7 un 17 gadnieki:))) Lai Tev izdodas, sekošu!— Krista Irbe (@KristaIrbeASK) November 27, 2022
"Советую покупать чечевицу в мешках по 5 кг.
Вкусно, полезно, недорого.
Используй вместо риса/гречки.
Лук + имбирь + чечевица - выйдет вполне сытная еда".
Iesaku iegādāties lēcas 5 kg maisos.— Juris Krikis (@JurisKrikis) November 29, 2022
Garšīgi, veselīgi, lēti.
Lieto rīsu / griķu vietā.
Sīpoli + ingvers + lēcas - jau būs gluži laba maltīte.
"Совет от меня: делай больше на долгое время. Быстрый плов. В Mego есть приправа для плова + какой кг риса + 4-5 больших моркови + лук + мясо (если можешь себе позволить. Очень хорошо подходит куриное филе) + масло. Все обжаривается, ставится тушиться, в последнюю очередь добавляется рис. Вуаля!"
Padoms no manis ar, taisi vairāk ilgākam laikam. Laba Stelle ir ātrais plovs. Mego ir plova garšviela +rīsi kāds kg + burkāni kādi 4 līdz 5 lieli +sīpols +gala (ja vari atļauties. Loyi labi iet vistas fileja) +eļļa. Visu sacep, ieliek sautēties, pēdējos pievieno rīsus. Wolla!— Laila (@laimiga_sise) November 28, 2022
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