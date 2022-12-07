Можно ли прожить в Латвии, питаясь на 100 евро в месяц?

В первый день челленджа Марита ела овсянку с чаем на завтрак, а также ходила закупаться. Вывод: "Первый день эксперимента - и треть денег ушла! Однако у меня много всего-чего, и больше закупаться мне не нужно. Я чувствую, что это будет непросто", - рассказывала Марита.

В своих постах в TikTok каждый день она записывает, как справляется с челленджем.

На 23-й день до конца вызова оставалось 8 дней и 4,54 евро.