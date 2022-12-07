Меркель: на агрессию России нужно было реагировать раньше

"Мы должны были раньше отреагировать на агрессивность России", - призналась Меркель в интервью газете Die Zeit, которое планируется опубликовать в четверг, 8 декабря.

Ее заявления относятся к 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, принадлежащий Украине, а члены НАТО согласились выделять 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.

"Германия увеличила свои расходы на оборону НАТО, но до сих пор не достигла цели в 2%", - сказала экс-глава правительства, признав, что даже она не "каждый день произносила страстные речи" для достижения этой цели.

Однако Меркель в очередной раз заявила, что не жалеет о поддержке строительства газопровода "Северный поток - 2".

Прекращение этого трубопроводного проекта "опасно ухудшит" отношения Германии с Россией, заявила бывший канцлер.

Кроме того, зависимость Германии от российского газа создавалась не только этим совместным газопроводным проектом, добавил бывший политик.

По ее словам, чрезмерная зависимость от России возникла из-за недостаточных поставок газа из Норвегии, Великобритании и Нидерландов.