Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что в ее политике в отношении России были допущены ошибки.
Меркель: на агрессию России нужно было реагировать раньше
"Мы должны были раньше отреагировать на агрессивность России", - призналась Меркель в интервью газете Die Zeit, которое планируется опубликовать в четверг, 8 декабря.
Ее заявления относятся к 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, принадлежащий Украине, а члены НАТО согласились выделять 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на нужды обороны.
"Германия увеличила свои расходы на оборону НАТО, но до сих пор не достигла цели в 2%", - сказала экс-глава правительства, признав, что даже она не "каждый день произносила страстные речи" для достижения этой цели.
Однако Меркель в очередной раз заявила, что не жалеет о поддержке строительства газопровода "Северный поток - 2".
Прекращение этого трубопроводного проекта "опасно ухудшит" отношения Германии с Россией, заявила бывший канцлер.
Кроме того, зависимость Германии от российского газа создавалась не только этим совместным газопроводным проектом, добавил бывший политик.
По ее словам, чрезмерная зависимость от России возникла из-за недостаточных поставок газа из Норвегии, Великобритании и Нидерландов.
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