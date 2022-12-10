Столтенберг: Война в Украине может перерасти в войну между НАТО и Россией

"Боюсь, что война в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в войну между НАТО и Россией. Если что-то пойдет не так, это может иметь ужасающие последствия", - заявил Столтенберг в интервью норвежской радиостанции NRK, отметив, что важно предотвратить расширение конфликта в Украине до "большой войны между НАТО и Россией", но считает, что этого удастся избежать.

По мнению генсека НАТО, Путин не может сомневаться в готовности альянса защищать своих членов: "Важнейшая задача НАТО - предотвратить полномасштабную войну в Европе, и именно над этим мы работаем каждый день", сообщает "Украинская правда".

Столтенберг считает, что Путин просчитался, решив начать вторжение в Украину.

"Я не думаю, что ему удастся сломать Украину. Наоборот - он мобилизует еще больше поддержки для Украины", - отметил он.

В то же время Столтенберг предостерег, что не стоит недооценивать опасность ситуации, в которой находится мир.

В пятницу президент России Владимир Путин на видеоконференции с руководителями сил обороны и безопасности нескольких постсоветских стран в очередной раз обвинил Запад в том, что он использует Украину в качестве инструмента против России.

"На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, толкает Украину "на самоубийственный путь", продолжая поставлять в зону конфликта наемников, оружие и боеприпасы", - сказал Путин.

В свою очередь украинцы настаивают, что борются за свободу против агрессора и захватчика.