В Риге утром в воскресенье на железнодорожных путях погибла молодая женщина. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.
В Риге на железнодорожных путях погибла молодая женщина
В Риге на железнодорожных путях погибла молодая женщина
В 7:15 поступил вызов на улицу Крустабазницас, где на железнодорожных путях была сбита молодая женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Из-за ДТП опаздывал поезд Рига-Валмиера, который выехал из Риги в 6:46 и должен был прибыть в Валмиеру в 9:06.
AО Pasažieru vilciens сообщило, что поезд был вынужден остановиться между станциями Чиекуркалнс и Югла.
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