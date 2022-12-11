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В Риге на железнодорожных путях погибла молодая женщина

rus.tvnet.lv/LETA
В Риге на железнодорожных путях погибла молодая женщина
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Железнодорожные рельсы. Иллюстративное фото
Железнодорожные рельсы. Иллюстративное фото Фото: Mike Moselle/Shutterstock

В Риге утром в воскресенье на железнодорожных путях погибла молодая женщина. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

В 7:15 поступил вызов на улицу Крустабазницас, где на железнодорожных путях была сбита молодая женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Из-за ДТП опаздывал поезд Рига-Валмиера, который выехал из Риги в 6:46 и должен был прибыть в Валмиеру в 9:06.

AО Pasažieru vilciens сообщило, что поезд был вынужден остановиться между станциями Чиекуркалнс и Югла.

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