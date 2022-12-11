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Фото ⟩ Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом 85 килограммов

rus.tvnet.lv
Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом 85 килограммов
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Падающая стиральная машина. Фото иллюстративное.
Падающая стиральная машина. Фото иллюстративное. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Житель Тарту Марек в социальных сетях поделился впечатляющим фото, на котором видна стиральная машина, поставленная на край балкона, сообщает Elu24.

"Мы вдвоем вытащили старую и тяжелую стиральную машину на балкон, потому что это было лучшее решение. Я подтолкнул ее и подумал, что под ней что-то сломалось.

Это была старая стиральная машина, которая была очень тяжелая. Ее нельзя сравнить с современной техникой", - сказал Марек.

Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом 85 килограммов
Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом 85 килограммов Фото: Erakogu

Друг Марека рассказывает, что машину выбросили со второго этажа. Мужчины говорят, что стиральная машина весила 85 килограммов, поэтому было принято такое решение.

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