Фото ⟩ Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом 85 килограммов

"Мы вдвоем вытащили старую и тяжелую стиральную машину на балкон, потому что это было лучшее решение. Я подтолкнул ее и подумал, что под ней что-то сломалось.

Это была старая стиральная машина, которая была очень тяжелая. Ее нельзя сравнить с современной техникой", - сказал Марек.

Эстонец скинул с балкона стиральную машину весом 85 килограммов Фото: Erakogu

Друг Марека рассказывает, что машину выбросили со второго этажа. Мужчины говорят, что стиральная машина весила 85 килограммов, поэтому было принято такое решение.