Война России против Украины. Киев вводит санкции против иерархов УПЦ за "связь с государством-агрессором"

Санкции введены на пять лет указом президента Украины Владимира Зеленского. Этим указом вводится в действие ранее принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решение.

"Мы делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал Зеленский это решение.

Санкции, предусматривающие среди прочего заморозку активов и запрет на ведение коммерческой деятельности, введены за пособничество и оправдание российской агрессии против Украины, а также продвижение идей "русского мира" в стране.

Как мы рассказывали ранее, в последние недели Служба безопасности Украины (СБУ) проводила череду обысков в храмах и монастырях УПЦ, по реультатам которых сообщалось об обнаружении печатных материалов, продвигающих пророссийские идеи, российских паспортов, а также крупных сумм наличных.

Пока неясно, стало ли решение о введении санкций против иерархов УПЦ результатом недавних рейдов СБУ.