Государственная полиция направила дело против женщины, которая подожгла несколько автомобилей в Риге, в прокуратуру для дальнейшего применения принудительных мер медицинского характера, сообщили в полиции.
Полиция задержала поджигательницу автомобилей
В сентябре в Риге на ул. Экспорта и в ближайших окрестностях - на ул. Аусекля и на ул. Рупниецибас - было подожжено несколько легковых автомобилей.
Сотрудники полиции в ходе масштабной оперативной работы по уголовному процессу в связи с сожженными автомобилями, включая просмотр представленных жителями записей видеонаблюдения, идентифицировали потенциальную виновницу - женщину 1961 года рождения.
В ночь на 26 сентября полицейские задержали подозреваемую. Женщина ранее была осуждена за хулиганские действия и не имеет определенного места жительства.
Во время расследования полицейские получили информацию о том, что она 8, 21, 23 и 25 сентября этого года, возможно, злонамеренно подожгла в общей сложности четыре автомобиля, которые были размещены в Риге на улицах Аусекля, Экспорта и Рупниецибас. Кроме того, от горящих машин загорелись еще два автомобиля, находившихся рядом.
Согласно Уголовному закону, подозреваемая женщина была помещена на лечение в психиатрическую больницу общего типа.
1 декабря этого года полиция направила данный уголовный процесс в Центральную прокуратуру Риги для продолжения применения принудительных мер медицинского характера.
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