Полиция задержала поджигательницу автомобилей

В сентябре в Риге на ул. Экспорта и в ближайших окрестностях - на ул. Аусекля и на ул. Рупниецибас - было подожжено несколько легковых автомобилей.

Сотрудники полиции в ходе масштабной оперативной работы по уголовному процессу в связи с сожженными автомобилями, включая просмотр представленных жителями записей видеонаблюдения, идентифицировали потенциальную виновницу - женщину 1961 года рождения.

В ночь на 26 сентября полицейские задержали подозреваемую. Женщина ранее была осуждена за хулиганские действия и не имеет определенного места жительства.

Во время расследования полицейские получили информацию о том, что она 8, 21, 23 и 25 сентября этого года, возможно, злонамеренно подожгла в общей сложности четыре автомобиля, которые были размещены в Риге на улицах Аусекля, Экспорта и Рупниецибас. Кроме того, от горящих машин загорелись еще два автомобиля, находившихся рядом.

Согласно Уголовному закону, подозреваемая женщина была помещена на лечение в психиатрическую больницу общего типа.

1 декабря этого года полиция направила данный уголовный процесс в Центральную прокуратуру Риги для продолжения применения принудительных мер медицинского характера.