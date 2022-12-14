ЕС согласился дать Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление

Министры стран ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе рекомендовали предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на вступление в сообщество. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщают агентства AFP и Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Ожидается, что официальное решение о присвоении Боснии и Герцоговины такого статуса главы государств и правительств Евросоюза примут на саммите в Брюсселе 15 декабря.

Министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек, чья страна в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, заявил, что государства - члены организации "посылают решительный сигнал о своей приверженности расширению ЕС".

"Огромные усилия по реформированию"

Заявку на вступление в Евросоюз Босния и Герцеговина подала еще в 2016 году, но только в октябре 2022 года Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата. Как заявил тогда верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, это решение было связано с надеждой на радикальные реформы в стране.

"Босния и Герцеговина предприняла огромные усилия по реформированию в последние месяцы", - сказала государственный министр по делам Европы при министре иностранных дел Германии Анна Люрман (Anna Lührmann), комментируя решение министров стран ЕС по европейским делам.

Семь стран-кандидатов в члены ЕС

В июне кандидатами в члены ЕС были признаны Украина и Молдова, подавшие заявки на ускоренное вступление. Аналогичную заявку отправила и Грузия, но ей предоставили лишь статус "европейской перспективы". Еврокомиссия направила Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Помимо Украины и Молдовы, официальными кандидатами в члены ЕС на сегодняшний день являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в Евросоюз не определены.