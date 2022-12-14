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Фото ⟩ airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании

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airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании
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airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании
airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании Фото: Пресс-фото

На этой неделе латвийская авиакомпания airBaltic представила ежегодный календарь на 2023 год. Уже традиционно моделями для всех 12 месяцев стали сотрудницы airBaltiс.

"Так же, как четыре красочных, но разных времени года, которые характеризуют магию стран Балтии, женщины в авиационной отрасли олицетворяют разнообразие, силу, доброту и покой. Таким образом, календарь airBaltic на этот год - это не только богатое фотографиями приглашение посетить самые красивые достопримечательности Латвии, но и прежде всего сильный источник вдохновения для женщин открыть для себя магию разнообразия и возможностей, присоединившись к авиационной отрасли в качестве пилотов, стюардесс, менеджеров компаний и специалистов различных других профессий", - отмечают в компании.

Фото: Пресс-фото
Фото: Пресс-фото

Фотографии для календаря создала Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с airBaltic. Ее ассистентами были Эния Зелмане и Давид Стурманис, стилистом - Лига Банга, а за прически и макияж отвечали Айя Удентиня, Виктория Брейкша, Байба Тилтиня, Юлия Золберга, Майя Гундаре и Юлия Балинска.

Фото: Пресс-фото

Все дизайнеры и бренды, одежду которых можно увидеть на фотографиях календаря, родом из стран Балтии - Вита Радзиня, Агнесе Эйдука, Иева Адамсоне, PIXIE Won't Play, LANGA.STUDIO, 6. Septembris, Gerda&Kai и Nolo (Латвия), Рийна Пылдроос и Лилли Яхило (Эстония), Undress и Unlined (Литва).

Фото: Пресс-фото

Новые календари airBaltic на 2023 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в аэропорту "Рига", а также на сайте авиакомпании.

Галерея: airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании

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