Фото ⟩ airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании

"Так же, как четыре красочных, но разных времени года, которые характеризуют магию стран Балтии, женщины в авиационной отрасли олицетворяют разнообразие, силу, доброту и покой. Таким образом, календарь airBaltic на этот год - это не только богатое фотографиями приглашение посетить самые красивые достопримечательности Латвии, но и прежде всего сильный источник вдохновения для женщин открыть для себя магию разнообразия и возможностей, присоединившись к авиационной отрасли в качестве пилотов, стюардесс, менеджеров компаний и специалистов различных других профессий", - отмечают в компании.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

Фотографии для календаря создала Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с airBaltic. Ее ассистентами были Эния Зелмане и Давид Стурманис, стилистом - Лига Банга, а за прически и макияж отвечали Айя Удентиня, Виктория Брейкша, Байба Тилтиня, Юлия Золберга, Майя Гундаре и Юлия Балинска.

Фото: Пресс-фото

Все дизайнеры и бренды, одежду которых можно увидеть на фотографиях календаря, родом из стран Балтии - Вита Радзиня, Агнесе Эйдука, Иева Адамсоне, PIXIE Won't Play, LANGA.STUDIO, 6. Septembris, Gerda&Kai и Nolo (Латвия), Рийна Пылдроос и Лилли Яхило (Эстония), Undress и Unlined (Литва).

Фото: Пресс-фото

Новые календари airBaltic на 2023 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в аэропорту "Рига", а также на сайте авиакомпании.

Галерея: airBaltic представила календарь на 2023 год с сотрудницами компании