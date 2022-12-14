Законопроект о службе государственной обороны (СГО) должен быть передан на утверждение без промедления, заявила бывший спикер Сейма, будущий министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение) в интервью программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Мурниеце: законопроект о службе в армии должен быть утвержден без промедления
Она отметила, что длительный процесс формирования нового правительства обернулся потерей времени, когда оно могло бы уже работать.
Оценивая свой потенциал на посту министра обороны, Мурниеце напомнила, что еще до политической карьеры работала журналистом во время формирования вооруженных сил Латвии, которые были в центре ее внимания. Равно как и работа в должности спикера Сейма постоянно давала возможность быть в курсе событий в области обороны.
Мурниеце удовлетворена работой бывшего министра обороны Артиса Пабрикса по продвижению законопроекта о СГО, поскольку ясно, что в случае серьезного кризиса существующих сил недостаточно. Она напомнила, что Национальное объединение всегда выступало за обязательную военную службу. Таким образом, СГО является важным проектом, который необходимо незамедлительно реализовать.
"Нельзя больше терять время. Учитывая, что уходящий Сейм не принял этот законопроект в окончательном чтении, первый призыв сдвинулся на полгода. Пора двигаться вперед", - подчеркнула Мурниеце.
Она надеется, что к саммиту НАТО в Вильнюсе совместно с Канадой удастся увеличить боевую группу НАТО в Латвии до уровня бригады, а также обеспечить первый призыв СГО.
Мурниеце также хочет добиться во время своего пребывания на посту министра улучшения системы гражданской обороны, потому что "в час икс" люди должны иметь гораздо более четкое понимание того, как защитить себя и свои семьи и оказать поддержку вооруженным силам.
"Уроки украинской войны заставляют посмотреть на это более серьезно. 72-часового набора недостаточно. Необходима более хорошо отлаженная система", - отметила Мурниеце.
Она обещает нулевую терпимость к коррупции и воровству в вооруженных силах. "Мы видим, куда коррупция изначально завела Украину, которая на первых порах не могла достаточно себя защитить. Мы видим, что коррупция сделала с российскими вооруженными силами, которые оказались колоссом на глиняных ногах. Это чума, которую нельзя запускать", - сказала Мурниеце, подчеркнув, что необходимо сделать все возможное, чтобы "чума воровства" не распространилась.
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