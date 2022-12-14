Мурниеце: законопроект о службе в армии должен быть утвержден без промедления

Она отметила, что длительный процесс формирования нового правительства обернулся потерей времени, когда оно могло бы уже работать.

Оценивая свой потенциал на посту министра обороны, Мурниеце напомнила, что еще до политической карьеры работала журналистом во время формирования вооруженных сил Латвии, которые были в центре ее внимания. Равно как и работа в должности спикера Сейма постоянно давала возможность быть в курсе событий в области обороны.

Мурниеце удовлетворена работой бывшего министра обороны Артиса Пабрикса по продвижению законопроекта о СГО, поскольку ясно, что в случае серьезного кризиса существующих сил недостаточно. Она напомнила, что Национальное объединение всегда выступало за обязательную военную службу. Таким образом, СГО является важным проектом, который необходимо незамедлительно реализовать.

"Нельзя больше терять время. Учитывая, что уходящий Сейм не принял этот законопроект в окончательном чтении, первый призыв сдвинулся на полгода. Пора двигаться вперед", - подчеркнула Мурниеце.