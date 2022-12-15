Правительственная "тройка" начинает свою работу "с тяжелым грузом кризиса в санях", который она будет тащить до весны, когда сойдет снег, надо будет принимать госбюджет на 2023 год и будет видно, соответствует ли будущее тому, что написано в трех правительственных документах, заявил агентству LETA ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра, оценивая документы правительства.
Политолог: правительство начнет работу с "грузом кризиса в санях"
Он считает, что правительство удалось сформировать во многом благодаря компромиссу "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения.
"Насколько это успешно, можно будет увидеть, когда будет принят госбюджет на 2023 год", - прогнозирует Скудра.
По его мнению, первый сигнал будет в начале следующего года, когда Центральное статистическое управление опубликует отчет по итогам 2022 года. Тогда министры благосостояния, здравоохранения и финансов смогут либо обрадовать, либо огорчить население с учетом показателей инфляции.
Анализируя соглашение правительства о фискальной дисциплине, Скудра обратил внимание на то, что оно носит общий характер, без конкретных данных о темпах роста валового внутреннего продукта, импортно-экспортном балансе, инфляции, расходах на оборону, образование, здравоохранение. Он считает, что правительство так поступило, потому что не смогло договориться, а вторая причина состоит в том, что партия предпринимателей ОС не готова к обещаниям, поэтому цифр нет. Однако политолог допускает, что они могут появиться после принятия госбюджета следующего года. При этом ответственность нового правительства за экономические и социальные последствия вступит в силу с апреля или мая следующего года, когда, скорее всего, и будет принят бюджет на 2023 год.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!