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Политолог: правительство начнет работу с "грузом кризиса в санях"

rus.tvnet.lv/LETA
Политолог: правительство начнет работу с "грузом кризиса в санях"
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Новое правительство Кришьяниса Кариньша и президент Латвии Эгил Левитс.
Новое правительство Кришьяниса Кариньша и президент Латвии Эгил Левитс. Фото: Valsts kanceleja

Правительственная "тройка" начинает свою работу "с тяжелым грузом кризиса в санях", который она будет тащить до весны, когда сойдет снег, надо будет принимать госбюджет на 2023 год и будет видно, соответствует ли будущее тому, что написано в трех правительственных документах, заявил агентству LETA ассоциированный профессор факультета социальных наук Латвийского университета Ояр Скудра, оценивая документы правительства.

Он считает, что правительство удалось сформировать во многом благодаря компромиссу "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения.

"Насколько это успешно, можно будет увидеть, когда будет принят госбюджет на 2023 год", - прогнозирует Скудра.

По его мнению, первый сигнал будет в начале следующего года, когда Центральное статистическое управление опубликует отчет по итогам 2022 года. Тогда министры благосостояния, здравоохранения и финансов смогут либо обрадовать, либо огорчить население с учетом показателей инфляции.

Анализируя соглашение правительства о фискальной дисциплине, Скудра обратил внимание на то, что оно носит общий характер, без конкретных данных о темпах роста валового внутреннего продукта, импортно-экспортном балансе, инфляции, расходах на оборону, образование, здравоохранение. Он считает, что правительство так поступило, потому что не смогло договориться, а вторая причина состоит в том, что партия предпринимателей ОС не готова к обещаниям, поэтому цифр нет. Однако политолог допускает, что они могут появиться после принятия госбюджета следующего года. При этом ответственность нового правительства за экономические и социальные последствия вступит в силу с апреля или мая следующего года, когда, скорее всего, и будет принят бюджет на 2023 год.

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