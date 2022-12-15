Политолог: правительство начнет работу с "грузом кризиса в санях"

Анализируя соглашение правительства о фискальной дисциплине, Скудра обратил внимание на то, что оно носит общий характер, без конкретных данных о темпах роста валового внутреннего продукта, импортно-экспортном балансе, инфляции, расходах на оборону, образование, здравоохранение. Он считает, что правительство так поступило, потому что не смогло договориться, а вторая причина состоит в том, что партия предпринимателей ОС не готова к обещаниям, поэтому цифр нет. Однако политолог допускает, что они могут появиться после принятия госбюджета следующего года. При этом ответственность нового правительства за экономические и социальные последствия вступит в силу с апреля или мая следующего года, когда, скорее всего, и будет принят бюджет на 2023 год.