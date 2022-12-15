В Украине отвергли идею о прекращении огня на Новый год и Рождество

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Хромов заявил, что Украина будет соблюдать полное прекращение огня только тогда, когда на территории страны больше не будет российских войск.

Кремль также объявил, что не планирует перемирия во время праздничного сезона в начале января.

В настоящее время ситуация на фронте мало изменилась, сказал Хромов, однако, по его словам, в Луганской области ВСУ удалось продвинуться примерно на 1,5 километра в направлении Кременной.

На юге Украины Россия обстреляла Херсон, который украинская армия вернула под свой контроль в ноябре. Украинские власти сообщают, что в результате перестрелки два человека погибли и еще двое получили ранения, а весь город остался без электричества.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, в настоящее время под ее оккупацией остается примерно 18% территории Украины, включая Крым, который был аннексирован в 2014 году.