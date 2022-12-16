Беларусь заявила, что отводит войска от границы с Украиной. В Киеве говорят об "отвлекающем маневре"

Украинская пограничная служба в свою очередь отметила, что ситуация на этом участке границы остается под контролем. Официальный представитель погранслужбы Андрей Демченко сказал Украинской службе Би-би-си: "Мы не наблюдали размещения или перемещения техники и войск непосредственно около границы. На данный момент каких-то свидетельств создания ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины, мы не фиксируем".

Вместе с тем Демченко утверждает, что ситуация постоянно намеренно нагнетается: белорусские военные проводят совместные учения с российской армией, публикуются заявления о наращивании совместной группировки войск, проверяется боеготовность.

"Мы понимаем, что Россия пытается втянуть Беларусь в открытую войну", - сказал Демченко.

Министерство обороны Великобритании в своей сводке о ситуации на фронте за 15 декабря также назвало невысокой вероятность наступления со стороны Беларуси. "Беларусь сыграла ключевую роль в российском наступлении на Киев в феврале 2022 года. Однако белорусские и российские подразделения, которые сейчас задействованы в учениях, вряд ли составляют достаточную силу для того, чтобы осуществить успешное наступление на севере Украины", - пишет британская разведка.

Внезапную проверку боеготовности своей армии Беларусь начала 13 декабря. Судя по имеющимся данным, эти учения проходят на северо-западе страны, то есть вдалеке от границ Украины.