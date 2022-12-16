Сестра пропавшего Кристерса рассказала, что до сих пор точно не знает, что произошло с парнем

"Ценим каждого, кого это заботит и кто с чистейшими, светлыми намерениями интересуется и находится рядом с нами. Это так много значит..." - написала Кития в Facebook.

"В данный момент мы объяты тишиной. Не хотим разглашать вводящую в заблуждение информацию о том, что произошло роковым утром, так как сами не получили 100-процентного подтверждения. Понимаю, что вы хотите быть проинформированными, но

в данный момент я не могу ответить ни на ваши, ни на свои вопросы, которые задает сердце. Спасибо за понимание".

Напомним, Государственная полиция разыскивает без вести пропавшего Кристерса Дзинтарса 2000 года рождения, который 7 декабря в 9:30 вышел с работы в Риге, на Закюсале.

Он был одет в темно-зеленую зимнюю куртку, темные штаны, ботинки, возможно, шапку белого или другого цвета. Носил очки.